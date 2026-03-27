OGROMNA TETOVAŽA U PRVOM PLANU: Katarina Grujić pokazala kako izgleda u teretani, od ovog prizora mnogima će zastati dah (FOTO)

Pevačica Katarina Grujić jedna je od najatraktivnijih na našoj sceni, a ne krije da je išla na intervencije kako bi dovela izgled do savršenstva. Pored korekcija, ona izuzetno vodi računa i o ishrani,a treninzi su takođe deo njene svakodnevnice.

Sada je Kaća podelila snimak iz teretane, a vreli kadrovi su napravili pravu pometnju, pogotovo među muškarcima. Ona je bila u kombinezonu sa golim leđima ispod kojeg nije nosila brushalter. U prvom planu su se našle njene tetovaže, a pored one na vratu, pažnju je privukla i velika tetovaža kod grudi.

- Povratak u realnost - kratko je ona napisala.

Ovako se hrani Kaća Grujić

Kaća je nedavno govorila o ishrani i otkrila koje namirnice najviše unosi.

- Naravno zdrava ishrana. Ja sam neko ko jako voli da se zdravo hrani. Ne pamtim kada sam u životu pojela Mek, pice, paste... Uglavnom jedem meso i salate. Možda sam zbog posta još malo smršala. Ugljene hidrate baš retko jedem, možda ponekad hleb - rekla je Katarina i dodala:

- Ishrana je na prvom mestu što se tiče stasa. Svake godine je sve teže, dižem tegove, idem u teretanu, imam svog trenera. Supruga pitam koje vežbe su dobre i pohvali trenera šta izabere da je za mene dobro, konsultujem se sa njim često.

"Zvali su me klempava i daska"

Podsetimo, Kaća je jednom prilikom govorila o uvredama koje je trpela zbog fizičkog izgleda.

- Zvali su me klempava, a drugi nadimak mi je bio daska. Bila sam ravna kao daska, ali više nisam - priznala je svojevremeno Kaća u emisiji "Amidži šou".

Autor: M.K.