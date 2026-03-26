LUNA SE JAVNO OBRATILA ANASTASIJI NA SVOM 30. ROĐENDANU! Godinama nemaju komunikaciju, a sad je sve otišlo korak dalje: Možda sam je povredila...

Luna Đogani se na svom 30. rođendanu javno obratila Anastasiji, otkrivajući da možda nije bila dobra prijateljica. Saznajte više o njihovom odnosu.

Influenserka Luna Đogani, koja večeras proslavlja 30. rođendan, kao devojčica je često boravila u domu pevačice Cece Ražnatović, gde je neretko provodila dane u druženju sa njenom ćerkom Anastasijom Gudelj.

Njihovo prijateljstvo bilo je veoma blisko, a s vremenom su im se putevi razišli. Iako nikada javno nisu govorile o razlozima prekida prijateljstva, po gradu se i danas prepričavaju razne verzije priče o tome zašto su se Luna i Anastasija udaljile.Sada se, na proslavi svog 30. rođendana, javno obratila i otkrila da li bi Anastasiju zvala u svoju emisiju:

- Možda sam i ja nju nečim povredila, to razumem, da joj pošaljem poruku i da je pozovem da dođe u emisiju mislim da me ne bi sinovala, ali mislim da ne bi ni došla.

Nina zablistala

Pored slavljenice, pažnju medija posebno je privukla Nina Đogani, koja je nedavno sa majkom putovala u Tursku radi operacije nosa. Na ovom glamuroznom događaju, Nina je zablistala u elegantnoj beloj haljini i bundici, ponosno pokazujući svoj novi izgled.

Autor: M.K.