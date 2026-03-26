DRUGE SAM VERE, TAKO SAM ODABRALA! Nina Đogani o porodici i dečku sa kriminalnim dosijeom: Najviše me je to bolelo

Nina Đogani, mlađa sestra Lune Đogani nedavno je u Turskoj operisala nos, a sada je progovorila o operaciji, oporavku kao i privatnom životu. Ona se dotakla i veze sa momkom koji je bio u zatvoru, a čiji identitet krije od javnosti.

Na samom početku, Nina se dotakla viralnog snimka svoje sestre koja tokom boravka u Zadruzi nije znala kako da čestita Bajram.

- Nije smešno, mi slavimo Bajram, ali ja sam u tom rijalitiju stvarno van sebe - rekla je Luna, dok je Nina želela da govori malo više o svojoj veroispovesti i tome kada se i kako odlučila koje će vere biti s obzirom da joj je majka pravoslavne, a otac muslimanske vere.

- Iako sam druge vere, kao mala nisam znala ništa o veri. Kasnije sam odlučila da ću biti pravoslavne vere, a ljudi me često pitaju zašto se ja oglašavam za Božić jer sam muslimanka. Ne, ja sam odabrala da budem pravoslavne vere i mislim da to svako treba da poštuje - rekla je ona.

- Mi smo iz mešovitog braka i poštujemo obe vere, naš otac i cela njegova porodice slave Bajram - dodala je Luna.

"Jako smo povezane"

Luna je istakla da su ona i Nina oduvek velika podrška jedna drugoj.

- Nas dve smo uvek imale poseban odnos, možemo jedna drugoj da kažemo sve i da računamo jedna na drugu. Mislim da me nikada nije gledala kroz sliku u rijalitiju uvek me je gledala kao njenu Lunu koja je brinula o njoj - rekla je Luna, a Nina je dodala:

- Najteže mi je padao napad na moju porodicu i stvari koje su se za njih pričale i što nisam imala prijatelje.

Autor: M.K.