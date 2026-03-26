LUNA GRCA U SUZAMA NA SVOM 30. ROĐENDANU! O emotivnim scenama svi bruje, evo šta se desilo: Volim vas najviše na svetu (FOTO)

LUNA GRCA U SUZAMA NA SVOM 30. ROĐENDANU! O emotivnim scenama svi bruje, evo šta se desilo: Volim vas najviše na svetu

Luna Đogani večeras slavi svoj jubilarni 30. rođendan, a njeni roditelji Anabela Atijas i Gagi Đogani otpevali su joj pesmu, koju ona voli i doveli je do suza.

Emotivne scene objavila je Lunina rođena sestra Nina Đogani, a mnogi nisu ostali ravnodušni kada su videli celu porodicu na okupu srećnu i zadovoljnu.

- Ova pesma je toliko emotivna da i meni dođe da pustim suzu. Kad je ova pesma nastala Luna je bila u stomaku - pričali su Anabela i Gagi, a onda je Luna održala emotivni govor:

- Moja porodice je za mene sve. Moja majka i moj otac su zaslužni zašto sam danas ovde, hvala vam puno i volim vas najviše na svetu - pričala je Luna.

- Svi smo ponosni na tebe - kazao je Gagi, a onda Luna kratko dodala:

- Znam - rekla je ona, a detaljnije pogledajte u videu, koji se nalazi u okviru teksta.

