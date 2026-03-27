NIJE HTEO NA LUDI KAMEN, PA 'PUKLA TIKVA': Ovo su detalji raskida Vlahovića i atraktivne brinete: Bilo je nesuglasica... (FOTO)

Dušan i Vanja, koji su godinama bili u vezi, odlučili su da krenu svako svojim putem, a ovu informaciju potvrđuje i činjenica da se više ne prate Instagramu

Srpski fudbalski reprezentativac Dušan Vlahović i njegova dugogodišnja devojka Vanja Bogdanovićokončali su svoju romansu.



Dušan i Vanja, koji su godinama bili u vezi, odlučili su da krenu svako svojim putem, a ovu informaciju potvrđuje i činjenica da se više ne prate na Instagramu, gde su neretko delili zajedničke fotografije.

Obrisao uspomene

Slavni fudbaler obrisao je sve uspomene s Vanjom iz istaknutih objava na Instagramu, dok je njoj zaključan profil, pa ne može da se proveri da li je i ona učinila isto.

Kako piše Kurir, do razlaza između njih dvoje došlo je još pre mesec dana, a glavni razlog za tu odluku je njegova želja da se u potpunosti posveti svojoj karijeri. Za razliku od njega, Vanja je htela da vezu podignu na viši nivo, za šta on trenutno nije bio zainteresovan. Zbog toga je između njih u poslednje vreme često dolazilo do nesuglasica, pa su rešili da se rastanu i da svako krene svojim putem.

Vanja se nakon raskida iz Italije vratila za Beograd, dok je srpski reprezentativac i napadač Juventusa u Torinu, gde se i dalje oporavlja od povrede. On je nedavno zadobio tešku povredu mišićno-tetivnog spoja levog aduktora. Usledila je operacija, pa je van terena bio četiri meseca.

Inače, Bogdanovićeva je iz Beograda, a mediji su ranije pisali da se ona i Dušan poznaju praktično čitav život. Njihova ljubavna priča razvila se iz dugogodišnjeg prijateljstva, a navodno su i njihove porodice bliske.

Par je već imao jedan prekid, nakon čega su ostali u prijateljskim odnosima. Profesionalne obaveze, pre svega Vlahovićeve, bile su jedan od razloga razdvajanja. Ipak, odlučili su da svojoj ljubavi daju drugu šansu, ali se ispostavilo da ni taj pokušaj nije bio dugog veka, pa su sad ponovo stavili tačku na svoj ljubavni odnos.

Podsetimo, u jeku ljubavi Dušan je odlučio da Vanju iznenadi rođendanskim putovanjem u najromantičniji grad na svetu, Pariz.

Vlahović je tada sve pripremio u strogoj tajnosti, pa Vanja nije znala apsolutno ništa o rođendanskom iznenađenju, koje ju je oduševilo. Njih dvoje su odseli u hotelu "Ric", u apartmanu s jednim od najlepših pogleda na čuveni Trg Vandom.

Pozirali na terasi

Golupčići su boravak u Parizu iskoristili i da uživaju u šetnji i šopingu, a na dan Vanjinog rođendana otišli su i na romantičnu večeru u poznati francuski restoran u koji redovno odlaze i Rijana, Bijonse, Leonardo Dikaprio, Bekamovi, Kardašijanovi i mnoge druge poznate ličnosti.

Fudbaler je i na svom Instagramu podelio nekoliko fotografija iz francuske prestonice, pa je tako sa svojom izabranicom pozirao na terasi, s koje se pruža neverovatan pogled na Ajfelov toranj, ali i u opuštenom izdanju kod muzeja Luvr, koji je nezaobilazna turistička atrakcija.

Autor: D.Bošković