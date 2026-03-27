Napastvovao devojku, u zatvoru PRETUKAO cimera, pokosio žene na stanici... Ko je problematični sin Hanke Paldum? Pevačica ga branila SVIM SILAMA!

Ređao je problem za problemom.

Mirzad Brkić, sin Hanke Paldum, dosad je više puta bio pominjan na stranicama crne hronike.

Poslednji u nizu incidenata u kome se pominjao bio je prošle 2025. godine, kada je učestvovao je u incidentu u Kazneno-popravnom zavodu Zenica. U brutalnoj tuči povređeni su jedan zatvorski policajac i još jedan zatvorenik, a Brkić je, prema navodima izvora, fizički napao zatvorenika I. C., inače pripadnika zloglasne Elezove kriminalne grupe, dok je u sukob bio uvučen i pripadnik zatvorske straže.

Napastvovao devojku Mirzad je 2021. godine bio uhapšen u Neumu zbog napastvovanja jedne devojke (26) i prisiljavanja na intimne odnose, a to nije bio prvi put da sin bosanske pevačice ima probleme sa zakonom.

Pokosio žene na autobuskoj stanici On je osuđen na dve godine zatvora jer je automobilom 2014. godine, udario tri pešaka, žene koje su stajale na autobuskoj stanici, od kojih su dve bile teško povređene. Brkić je tada upravljao neregistrovanim automobilom marke "nissan", brzinom od 70 km/h, iako je ograničenje u naseljenom mestu 50 km/h. Tada je podvrgnut testu na narkotike, a u krvi mu je konstantovano prisustvo psihoaktivne supstance amfetamin. Mirzad je tada bio i uhapšen, a potom je pobegao policiji, koja ga je pet i po sati jurila po Sarajevu.

Policija mu pronašla pištolj, i sumnjive supstance Mirzad Brkić je 2014. iza rešetaka završio jer je policija kod njega pronašla gasni pištolj "rekord" bez metaka, paketić sa materijom, za koji se sumnjalo da je heroin, kao i srebrne minđuše i ogrlicu, pisali su tada mediji. Inače, on je i ranjen u nogu 2011. u jednom mafijaškom obračunu.

Nakon saobraćajke koju je izazvao sud mu je odredio obavezno lečenje, a Hanka ga je tada poslala na odvikavanje u najbolju nemačku kliniku.

Hanka branila sina Nakon saobraćajke koju je izvazvao pevačica je tada branila sina i smatrala da je kazna koju je dobio stroga. "Teško mi je kao što bi bilo svakoj majci, ali tu emociju držim za sebe. Moj sin je dobro, u jednu ruku, iako ne može biti dobro zato što je u zatvoru. On je osuđen na dve godine zatvora zbog saobraćajne nesreće koju je počinio. On služi svoju kaznu i na sreću nije bio teško povređen. Svi su napravili da je on jedan zločast momak, a osuđen je na tako veliku kaznu samo zato što je sin Hanke Paldum. Mnogi su mi rekli da za to što je počinio nije trebalo ni godinu dana da dobije. Svakom detetu je teret kada mu je roditelj poznat i popularan jer tada presuđuju drugi aršini", pričala je tad pevačica.

Autor: R.L.