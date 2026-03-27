Hitno hospitalizovan, priključen na infuziju! Nući završio u BOLNICI, fanovi u panici!

Oglasio se iz postelje.

Igor Panić, poznatiji kao Nući, završiio je u bolnici i to usred noći. Prema trenutno dostupnim informacijama, muzičaru je odmah ukazana lekarska pomoć, ali detalji i tačan uzrok ove hitne hospitalizacije za sada nisu poznati javnosti.

Reper je objavio sliku iz bolničkog kreveta i time zabrinuo sve svoje fanove, s obzirom da se nedavno i otrovao pa je morao da otkaže nastup.

 Nući je bio primoran da otkaže nastup pre izvesnog vremena zbog trovanja hranom.

Zbog zdravstvenih problema nije mogao da izađe na binu u Lincu, pa se obratio pratiocima putem društvenih mreža i zamolio ih za razumevanje.

Kako je naveo, do poslednjeg trenutka je verovao da će se osećati bolje, ali se to nažalost nije dogodilo.

- Možda sam svega dva puta u životu otkazao nastup zbog zdravstvenog stanja. Ovog puta izgleda da je došlo do trovanja hrane posle današnjeg ručka, jer se isto i slično dešava i ostatku moje ekipe. Čekao sam do poslednjeg trenutka, ali ne postoji mogućnost da večeras izađem na binu - napisao je Nući i zamolio za razumevanje.

