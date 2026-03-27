Pola pevača je bilo sa njom, plaćala je hiljadu dolara: Šok ispovest Mileta Kitića, otkrio kada je izgubio nevinost

Mile Kitić pola veka je na muzičkoj sceni. Mnogo anegdota pamti s raznih nastupa i gostovanja širom sveta, a nedavno se podsetio trenutka kada je izgubio nevinost.

Ono što je sve šokiralo je to da je pevač dobio novac nakon čina. Kitić je dodao i da je pola pevača još bilo s čuvenom Nadom.

-S tom Nadom iz Čikaga bilo je pola pevača mlađe generacije i bez obzira na to što sam bio dete, morao sam da popijem da bih legao s njom. Imala je mnogo love i plaćala bi za intimni odnos po 1.000 dolara. Uradio sam to za desetku. Posle mi je kupila neki sat od 7.000 dolara koji sam prodao Ciganinu za upola manje love – šokirao je jednom prilikom Mile Kitić.

Pevač se nikada nije libio da prizna da je supruzi bio neveran, te je jednom prilikom otkrio i da u tom momentu ima ljubavnicu.

-Ne postoji grad gde nisam imao devojku, imao sam jednom deset odjednom. Nikada nisam plakao zbog nekog, bio sam mlad. Mlad sam se i oženio. I kada sam stupio u brak imao sam ljubavnicu, imam i dan-danas. Pored Marte imam – rekao je Kitić, pa otkrio i najdublje tajne svojih kolega o kojima se do tada nije javno govorilo.

Poreklo

Podsetimo, pevač Mile Kitić je rođen u selu u Bosni i Hercegovini, roditelji su mu se bavili zemljoradnjom i živeo je jako siromašno.

- Rodio sam se u jednom selu Donji Cerani, u jednoj zemljoradničkoj familiji, bilo nas je petoro. Ne krijem da sam pomagao porodici, čuvao stoku, sve sam to radio i pored odlaska u školu, ali to je bilo normalno - rekao je Mile.

- Kada sam bio osmi razred roditelji su otšli za Ameriku i moj najstariji brat bio mi je kao dugi otac, živeo je u Sarajevu. Imao je ženu i dete i stanovali smo u jednoj baraci, jednoj sobi svi. Kod njega sam otišao i završio srednju školu. Teško je doći iz provincije u veliki grad i početi se baviti muzikom, posebno je Sarajevo bilo muzička metropola tada.

Bilo je par pevača koji su bili ozbiljne zvezde. Počeo sam da pevam po domovima kulture i primetili su me, bili su neki momci koji su osnovali bend „Prinčevi" i ja sam počeo sa njima da sviram bas gitaru pored obaveza prema školi, počeo sam i da pevušim i idem na neka takmičenja amatera - prisetio se pevač svojih početaka.

Dobio ime po seoskom švaleru

- Vrlo retko me zovu Milojko, čak i u familiji imam ljude koji ne znaju da se zovem Milojko, nego misle Mile. Milojko mi je ime, to mi je dao moj pokojni otac. U selu je bio jedan koji je bio i kockar i ženskaroš, problematičan, ali je bio glavni u selu - zvao se Milojko! Po njemu sam dobio ime - otkrio je Mile za Telegraf.

- To je malo šumadijsko ime, a ja sam rođen u Bosni. Ne smeta mi. Zove me, na primer, Kemal: 'Pa gde si, Milojko!'. Ima ljudi koji znaju, ali, u principu, svi me zovu Mile - kazao je Kitić, a onda je izvadio ličnu kartu kako bi dokazao da svoje ime nije menjao.

Autor: N.B.