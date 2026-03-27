Njihov razvod se čekao godinama: Jovana Pajić i Sale Tropiko zvanično okončali brak

Jovana Pajić i Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, i zvanično su stavili tačku na svoj brak. Iako su već godinama živeli odvojeno i svako krenuo svojim putem, sada je i na papiru potvrđeno da među njima više nema bračne zajednice.

Njih dvoje su važili za jedan od skladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, a vest o razlazu svojevremeno je iznenadila mnoge. Ipak, kako su tada isticali, odluku su doneli mirno i bez teških reči, vodeći se pre svega željom da sačuvaju dobar odnos zarad porodice i zajedničke dece.

U periodu nakon rastanka, i Jovana i Sale nastavili su svoje živote. Fokusirali su se na karijere, ali i na roditeljske obaveze, trudeći se da uprkos razvodu ostanu u korektnim odnosima. Pevač je u međuvremenu našao novu partnerku, dok se o emotivnom životu njegove bivše žene malo zna.

Kako sada stvari stoje, formalizacija razvoda bila je samo pitanje vremena, s obzirom na to da već pet godina ne funkcionišu kao bračni partneri. Ovim činom i zvanično je zatvoreno jedno poglavlje njihove ljubavne priče, koja je godinama bila pod budnim okom javnosti.

Da su i dalje u braku nakon 5 godina od razlaza, otkrio je pevač nedavno gostujući u emisiji

- Evo neki dan smo slavili 14 godina braka. Uskoro ćemo se papirološki razvesti, ali mi smo i dalje u braku - rekao je Sale Tropiko i šokirao sve u studiju.

Iako su emocije odavno splasnule, mnogi će se složiti da su Jovana i Sale ostali primer kako i nakon kraha braka može da se zadrži dostojanstvo i međusobno poštovanje – daleko od skandala i javnih sukoba koji često prate slične situacije na estradi.

Sveže razvezdeni Sale, se juče pojavio u jednom od najpoznatijih klubova u srpskoj prestonici, gde je uživao u provodu, a mnogi su se našalili da je baš tada proslavio kraj braka.

Mi smo ga pozvali za komentar, ali nam se nije javljao.

Jovan Pajić: Sale i ja nismo stigli da se razvedemo

Jovana Pajić je prošle godine rekla da ne pridaje značaja papiru, te da je za nju brak sa Saletom završen pre četiri godine.

- Nema tu šta da se kaže. Nismo stigli da se razvedemo papirološki. To je završeno. Mi četiri godine ne živimo pod istim krovom. Da li će se taj papir potpisati sutra ili za dve godine… Svakako to treba uraditi zbog nekih pravnih stvari, ali i emotivnih, odnosno energetskih. Nešto treba da se zatvori da bi život krenuo da se odvija dalje - rekla je pevačica u emisiji "Intr3gantno", a na pitanje da li ima novog partnera rekla je:

– Deca su sve moje. Libero sam.

