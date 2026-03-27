Jedva čekam da te zagrlim: Ovako je tekao poslednji razgovor Saše Popovića i njegove sestre, evo šta joj je rekao

Sestra Saše Popovića, nije neko ko je voleo da bude pred kamerama i deo javnog sveta. Gotovo da nikad nismo imali prilike da vidimo rođenu sestru estradnog maga, ali nakon njegove smrti sestra Nevena odlučila je da budeo deo dokumentarca "Sale".

Ona je tada otkrila kakava je odnos imala s njim, ali i kako je izgledao njihov poslednji razgovor.

- Mislim da je možda ranije trebao prekinuti sve ovo, ali to je bilo nemoguće. Sašu odvojiti od muzike, do zadnjeg dana i kada je bio bolestan on je bio prisutan i reko je: "Uopšte se ne brinem za sebe, samo se brinem za ono što ostravljam iza sebe, da li će to dalje nastaviti tako kada sam i ja bio" - priča Nevena.

Ona se kroz suze prisetila i njihovog poslednjeg telefonskog razgovora.

- Telefonski smo pričali i rekao mi je: "Nensi, jako mi je teško, idem da legnem", ja sam rekla: "Dobro, Sale, samo se odmori, jedva čekam da te zagrlim". Onda je otišao na lečenje i to je bio naš zadnji razgovor, naš kraj - ispričala je u dokumentarcu "Sale".

Sašina rođena sestra Nena na šestomesečnom pomenu je sa knedlom u grlu i očima punim suza govorila o bratu i snaji Suzani Jovanović.

„Suza moja, ona je žena zmaj. Moj Sale je srećan otišao jer je imao takvu ženu pored sebe. Ona neguje svaku uspomenu na njega kao što niko drugi ne bi mogao tako. Zove me svaki dan da me pita kako sam, da li mi nešto treba, mnogo je brižna prema meni. Odgajila je divnu decu. Srećni smo i ponosni što je Sale izabrao baš nju“, rekla je Nena jednoj rođaki pored Sašinog groba, pa se i sama rasplakala.



