Oglasio se Sale Tropiko nakon razvoda od Jovane Pajić! Uputio jasnu poruku: Uvek ću biti tu da... (FOTO)

Pevač Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko i Jovana Pajić već određeni niz godina nisu zajedno, a sada su se i zvanično razveli. Ova informacija dolazi na dan kada njihovo najstarije dete slavi rođendan.

Sale Tropiko nije hteo da komentariše to što je od sada i zvanično razveden, već je ovaj dan iskoristio da se obrati svojoj ćerki Heleni na njen veliki dan.

On je objavio njihovu zajedničku fotografiju i javno joj obećao da će ceo život biti uz nju u svakoj situaciji.

- Srećan rođendan Helena. Ne znam kad si od male devojčice postala ovako jaka, svoja i posebna. Gledam te danas i znam bićeš sve što poželiš. Samo ako ostaneš to što jesi. A ja, ja ću uvek biti tu da te čuvam, podržim i posetim koliko vrediš. Tata te voli zauvek - napisao je on u objavi.

Povodom Heleninog rođendana danas se oglasila i Jovana na Instagramu gde je ispod galerije zajedničkih fotografija napisala čestitku i označila Helenu.

- Srećan ti rođendan, moje sunce sunčano. Hvala ti što si svoja, posebna i retka ptičica. Ne mogu biti srećnija i ponosnija na put koji krojiš po svojoj meri. Voli te mama do kosmosa - stoji u njenoj čestitki.

Na ovu objavu odmah je reagovala i Marija Šerifović koja je potvrdila sve što je Jovana rekla.

- Nema lepša. Srećan rođendan Heks - obratila se ona Heleni.



Autor: N.B.