AKTUELNO

Domaći

DA LI SE SEĆATE DAJANE PENEZIĆ!? Pre petnaestak godina imala je najveći hit u zemlji, pa se bacila na studije i nestala sa scene, evo čime se bavi

Izvor: srbijadanas, pink.rs

Mnoge poznate ličnosti zbog muzike napustile su školovanje, međutim, ima i onih kojima je pored muzike, obrazovanje bilo prioritet.

Jedna od njih je i pevačica Dajana Penezić, koja je u svet estrade kročila je kao veoma mlada. Okupila je ekipu renomiranih autora, poput pokojne Marine Tucaković i Leontine Vukomanović, i svoj prvi studijski album, sa kojeg su se izdvojile pesme “Levo, levo”, “Sledeći” i “Motor” objavila je pre tačno jedanaest godina.

Foto: Printscreen YouTube/WilaGrande

Ipak, najveći uspeh doživljava 2009. godine, kada je objavila pesmu “Adrenalin”, koja se dugo nalazila u samom vrehu domaćih top lista. Iako je sve ukazivalo na to da joj se smeši uspešna muzička karijera, zgodna Užičanka je u jednom trenutku odlučila da se povuče i u potpunosti se posveti studijama na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Foto: Instagram.com/dajana_gojkovic_ex_penezic

Ona se pre četiri godine pohvalila diplomom državnog fakulteta i zvanjem doktorke, što je oduševilo sve njene prijatelje, ali i celokupnu javnost. Tada je, takođe, najavila svoj povratak na muzičku scenu, međutim, izgleda da je prevagnula ljubav prema medicini, zbog čega je, kako stvari stoje, od estrade odustala.

Autor: N.B.

POVEZANE VESTI

