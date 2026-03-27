Hrvatska pevačica u kandžama oluje: Probudila se usred noći, prizor koji je zatekla ne može da izbriše iz glave (FOTO)

Snažno nevreme koje je zahvatilo Hrvatsku napravilo je haos širom zemlje, a dramatične prizore podelila je i pevačica Nives Celzijus, čiji je stan pretrpeo veliku štetu.

Na svom Instagramu objavila je uznemirujuće snimke koji svedoče o jačini oluje. Na jednom od prvih videa vidi se kako voda prodire u njen stan, dok ona usred noći pokušava da ublaži štetu – peškirima skuplja vodu i pokušava da spreči dalje prodiranje.

Situacija nije bila ništa manje dramatična ni u garaži. Nives je pokušala da izađe, ali joj je to jedva pošlo za rukom zbog snažnih naleta vetra koji su otežavali otvaranje vrata i stvarali osećaj potpune bespomoćnosti.

Kada se nevreme konačno smirilo, pokazala je i posledice – ulice zatrpane polomljenim granjem i oborenim stablima, što jasno govori o razmerama štete koju je oluja ostavila.

Autor: D. T.