Darko Lazić prvi put u javnosti dve nedelje nakon pogibije brata: Evo gde će se pojaviti

Darko Lazić večeras će se pojaviti pred publikom i održati prvi nastup u dvorani Golovec u Celju, nakon tragične smrti brata Dragana Lazić.

Uprkos teškom gubitku, pevač se sada vraća svojim profesionalnim obavezama i nastupima.

Lazić, koji se teško miri sa gubitkom brata i gotovo svakodnevno objavljuje njihove zajedničke snimke i fotografije nastupiće večeras, a osim Darka u Celju će pevati i Jana, Zorana Mićanović, Osman Hadžić, ali i Darkova kuma Andreana Čekić.

Andreana je najavu nastupa objavila na Instagramu i tagovala Darka, uz poruku "idemo zajedno".

Nema sumnje da će Čekićeva biti velika podrška Laziću na nastupu koji će za njega biti veoma emotivan s obzirom na to da je ovo njegovo prvo pojavljivanje pred publikom nakon smrti brata Dragana.

Podsetimo, Dragan je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 11. marta, na putu ka Šapcu, kada je vozeći motor, učestvovao u sudaru sa putničkim automobilom. Prilikom povorke, Darko je sve vreme mazio i ljubio kovčeg svog brata, izgovarajući reči koje kidaju dušu.

- Nisi ti ovo zaslužio, brate moj... Tata Milane, dovodim ti sina. Čuvaj mi ga. Obećao si mi da ćemo pričati. Zašto si me, brate, ostavio? Zašto? Ti si moja duša, život! Kako ću ja bez tebe? Nismo se tako dogovorili... Nisam stigao sve da ti kažem, nismo se oprostili... Proći će sve to bato, proći će... Obećavam ti! Ništa ne brini, ja ću brinuti o svemu, obećavam ti da će sve biti u redu. Svaki dan ću ti pisati! Ovo je samo privremeno, brate moj! Ne dam te nikom. Zar ovako da te ispraćam? - govorio je neutešni Lazić.

Autor: D.T.