Dado Polumenta žestoko odbrusio Đaniju nakon javne prozivke

Pevač Dado Polumenta zajedno sa suprugom i ćerkama, našao se na Mladivima kada su krenuli sukobi na Bliskom istoku, zbog čega je folker prekinuo odmor.

On je tada krenuo ka Srbiji zaobilaznim putem koji je prilično bio naporan za celu porodicu, budući da je Ivona u drugom stanju.

- Svaka škola se plaća, a ovo nas je naučilo da nikada ne idemo tako daleko. Jeste bilo lepo, ali od sada samo na mesta gde može da se stigne kolima. Iskreno bilo nam je stvarno lepo, ali sve što se dešavalo je bilo stresno - rekao je po povratku u našu zemlju.

S druge strane, Đaniju nije bilo jasno zbog čega pojedini poznati kukaju jer su zaglavljeni na egzotičnim destinacijama.

-Da se meni to desilo, ostao bih još dva meseca sigurno - kroz smeh je rekao i dodao:

- Nisam se čuo ni sa kim, što su zaglavljeni, ne razumem? Ideš preko Kine brate, preko Rusije... Samo je malo skuplja karta - rekao je Đani.

Polumenta nije želeo da ostane imun na ovu prozivku, te je u potkastu "Sikter" odgovorio:

- Poruka za Đanija, nije bilo onako kako je kolega rekao da je potrebno samo izvaditi novac i kupiti kartu.Svakih pet minuta su karte bile skuplje za 5.000 i nestajale su u roku od pet sekundi. Da nismo mogli samo da izvadimo pare iz džepa i kupimo karte - rekao je Dado Polumenta.

Autor: D. T.