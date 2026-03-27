Jakov mi nije konkurencija: Vojaž stigao na koncert Jozinovića, pa priznao da li mu je kolega UKRAO POPULARNOST (VIDEO)

Mladi hrvatski pevač Jakov Jozinović večeras će u Plavoj dvorani beogradskog Sava centra održati prvi od čak sedam solističkih koncerata.

Karte za koncert trenutno najpopularnijeg izvođača planule su u rekordnom roku, a Jozinovića su podržale i brojne kolege, među kojima je i mladi treper Mihajlo Veruović Vojaž, koji je pripadnicima sedme sile priznao da je došao na Jozinovićev poziv, te da očekuje sjajan provod.

Na pitanje da li je na pomolu saradnja između njih dvojice, rekao je:

- Nismo pričali o tome, ko zna. Došao sam da ga podržim. Snimio bih duet sa njim.

Pripadnike sedme sile zanimalo je da li je Jakov "ukrao popularnost" do sada najpopularnijim trep zvezdama, koje su žanrovski opredeljene za drugu vrstu muzike, na šta je Vojaž rekao:

- Mislim da su to dve potpuno različite publike, nisu konkurentne - priznao je on i dodao:

- Njegova karijera je tek počela i mnogo mi je drago što mu je poslednja pesma tako dobro prošla. Ludilo mozga! Tek kada je počinjao hajp oko njega, rekao sam da je ekstremna harizma u pitanju, da će sigurno to uspeti da monetizuje i on je to uradio - istakao je on.

Autor: D. T., A.N.