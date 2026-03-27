Prijovićka i Filip u prvom redu na koncertu Jakova Jozinovića: Sve vreme se drže za ruke, a evo ko je još došao od poznatih (FOTO+VIDEO)

Tik-Tok senzacija Jakov Jozinović večeras u Plavoj dvorani Sava centra u Beogradu drži prvi od sedam solističkih koncerata, a podržale su ga i kolege.

U prvom redu svoja mesta zauzeli su muzička zvezda Aleksandra Prijović i njen suprug Filip Živojinović, koji su pružili podršku Jakovu na samom početku njegove karijere.

Prija i Filip su se sve vreme držali za ruke, a osmeh nisu skidali sa lica, a njihov dolazak privukao je veliku pažnju drugih posetilaca koncerta, ali i pripadnika sedme sile.

Jakova iz prvog reda večeras bodri i pop pevačica Goca Tržan, koja je na koncert mladog izvođača došla sa ćerkom Lenom Marinković.

Na koncert je došao i Mihajlo Veruović Vojaž, koji je priznao da će večeras upoznati Jakova, te da mu je drago što je uspeo da naplati svoju harizmu i talenat.

- Njegova karijera je tek počela i mnogo mi je drago što mu je poslednja pesma tako dobro prošla. Ludilo mozga! Tek kada je počinjao hajp oko njega, rekao sam da je ekstremna harizma u pitanju, da će sigurno to uspeti da monetizuje i on je to uradio - istakao je on.

Autor: D. T., A.N.