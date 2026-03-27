Ovacije za Jakova Jozinovića! Ovako je otvorio prvi od sedam koncerata u Sava centru, za publiku je imao POSEBAN ZAHTEV: Od vas tražim dve stvari... (VIDEO)

Mladi hrvatski pevač Jakov Jozinović nedugo nakon spektakularnog koncerta u Novom Sadu večeras održava prvi od čak sedam koncerata u Plavoj dvorani beogradskog Sava centra, koji je ispunjen do poslednjeg mesta!

Pevač koji je publiku osvojio najpre na TikToku, a zatim i na terenu, nije krio uzbuđenje zbog prvog u nizu koncerata, a večerašnji je otvorio svojim debitantskim singlom "Polje ruža", koji su svi pevali uglas.

Početak koncerta propraćen je ovacijama, a potom se Jakov obratio, tačnije predstavio publici.

- Beograde, dobro veče! Ja sam Jakov Jozinović i od vas tražim samo dve stvari - da uživate u večeri i da odete kući sa punim srcem i dušom. I još jedna stvar, da budete glasniji od mene - rekao je on.

Podsetimo, na njegovom koncertu su viđeni Aleksandra Prijović, Filip Živojinović, Goca Tržan, Mihajlo Veruović Vojaž...

Autor: D. T.