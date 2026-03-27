Da li je Jakova ponela popularnost?! Prijovićka stala pred kamere i priznala sve o mladom kolegi (VIDEO)

Muzička zvezda Aleksandra Prijović sa suprugom Filipom Živojinovićem večeras se pojavila na prvom koncertu Jakova Jozinovića u Sava centru, gde će ga bodriti iz prvog reda.

Popularna folk pevačica nije krila sreću zbog velikog uspeha koji je u svetu muzike do sada postigao Jakov.

- Kad ti je nešto suđeno, onda se desi. Jako sam srećna zbog njega i on to zna - rekla je Aleksandra, a na pitanje da li se Jakov promenio, tačnije uobrazio nakon vrtoglavog uspeha koji mu se desio, rekla je:

- Mogu da kažem, ne da ga nije ponelo, nego je još normalniji nego što je bio. Sigurna sam da će se nastaviti njegova karijera ozbiljno i ja mu to od srca želim - rekla je Prijovićka, te dodala da njegovu pesmu "Ja volim" nije za sada uvrstila u svoj repertoar.

- Nisam razmišljala o tome, ali što da ne, mogla bih. Dobra ideja - rekla je pevačica.

Autor: D .T.