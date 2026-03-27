Šok u Sava centru! Sergej Ćetković zapevao sa Jakovom, a onda je na svim ekranima osvanula njihova PRIVATNA PREPISKA: Publika odmah reagovala! (VIDEO)

Jakov Jozinović, muzička senzacija iz Hrvatske, večeras u beogradskom Sava centru drži prvi od sedam solističkih koncerata u nizu, a ovo posebno veče uveličao mu je Sergej Ćetković, jedan od njegovih muzičkih idola, koji je se odazvao njegovom pozivu da mu gostuje na koncertu.

Publika je Ćetkovića pozdravila ovacijama, a potom su u duetu otpevali legendarni hit "Pogledi u tami".

Sergej je zatim pružio punu podršku Jozinoviću.

- Da ovu našu omladinu vratiš na fabrička podešavanja i da ih upoznaš sa dobrom muzikom. Želim ti da ostaneš dečak kakav jesi, da nam nosiš radost i ljubav, da letiš za čuda i dalje - rekao je on, a potom je Jakov iznenadio sve.

Naime, publici je ispričao kako je izgledalo njihovo dogovaranje za večerašnje gostovanje, te se na LED ekranima širom dvorane pojavila njihova privatna prepiska, koja je do suza nasmejala sve, budući da je Sergej izvukao fotografiju iz snimka koji mu je Jozinović poslao i docrtao brkove.

Autor: D. T., A.N.