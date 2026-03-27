AKTUELNO

Domaći

Moj prijatelj ju je voleo: Novak otkrio sa kim je Jelena bila, svi bruje o njegovom priznanju

Izvor: pink.rs/telegraf.rs, Foto: E-Stock/Aleksandar Bačlija ||

Sinoć je Novak Đoković usnimljen u Beogradu u izlasku, kada je otišao na nastup čuvenog grčkog pevača Konstantinosa Argirosa. Nole je bio u društvu porodice, a jelena nije bila sa njim.

Par je više od 10 godina u braku, a iako o intimi retko govore, teniser je nedavno iznenadio kada je izneo detalje iz njihove prošlosti.

Naime, Novak je u intervjuu koji je dao britanskom novinaru Pirsu Morganu priznao da je za sadašnju suprugu Jelenu Đoković čuo od njenog bivšeg dečka koji je bio njegov prijatelj.

- Ona je igrala tenis, ali nikada se nismo sreli dok ga je ona igrala. Jelena je bila u vezi sa drugim teniserom, koji je moj prijatelj iz mladosti, i to je bilo smešno jer sam prvi put za nju čuo od prijatelja koji je igrao u istom klubu kao i ja. Pobedili smo u jednom važnom meču u regionalnoj ligi i on je ispod dresa imao belu majicu na kojoj je pisalo: "Jelena, volim te, ovo je za tebe". Mi smo to komentarisali, smejali se i pitali se ko je ta Jelena, a to je, ispostavilo se, bila ona, ispričao je Novak kroz osmeh i dodao:

- Znali smo se preko zajedničkih prijatelja četiri-pet godina. Moj najbolji drug je išao sa njom u školu, bili smo u istom društvu, i onda smo počeli da se zabavljamo kada sam se preselio u Monte Karlo.

Novak je objasnio da je njegova i Jelenina veza počela kasnije.

Podsetimo, Novak se sinoć pojavio u večernim satima na nastupu grčkog pevača a sanjim su bili otac Srđan Đoković, majka Dijana kao i mlađi brat Đorđe Đoković koji je bio u pratnji supruge Saške Đoković. Podsetimo Noletov brat i snajka su nedavno napustili Dubai gde trenutno žive, zbog dešavanja na Bliskom istoku.

Autor: D. T.

#Jelena Đoković

#Novak Đoković

