Retko se viđa i sa njima: Ovako izgledaju sestra i majka Milana Stankovića! Žive u Obrenovcu, bile su OČAJNE kad im je saopštio da se POVLAČI SA SCENE

Javnost je bila zatečena kada se pevač Milan Stanković pre nekoliko godina naprasno povukao sa estrade. On je jedno vreme na društvenim mrežama pokazivao kako obilazi manastire, međutim javnosti nisu poznati drugi detalji o tome gde se on nalazi i šta radi.

Stanković se povukao se sa estradnog i javnog života, a njegova porodica živi u Obrenovcu. Naime, pevač je sa četiri godine ostao bez oca, a ranije je dosta često objavljivao slike sa majkom i sestrom Nastasijom.

Naime, Milanova mlađa sestra Nastasija izabrala je život daleko od kamera, uprkos tome što mu je bila najveća podrška još od takmičenja. Nastasija je medicinska sestra zaposlena u bolnici, a ova porodična povezanost sa medicinom nije slučajna – i sam pevač je završio srednju medicinsku školu.

Ipak, sestrina profesija donela je Milanu i periode velikog nemira.

Naime, njegova odluka da započne sasvim drugačiji život i te kako je čvrsta, a kako sada izvor blizak porodici priča, ona je najviše pogodila njegovu majku Milenu i sestru Nastasiju.

Njih dve su mnogo patile kada je Stanković rešio da sve što je godinama gradio na sceni baci u vodu i nastavi da živi u potpuno drugačijem svetu. Pa se tako ni dan danas ne mire sa tom činjenicom da je on iznenada poželeo nešto sasvim drugo jer su verovale da će imati blistavu karijeru.

- Njih dve su se mnogo borile i žrtvovale za njegovu karijeru. Bile su mu velika podrška od prvog dana kada je počeo da se takmiči u "Zvezdama Granda". Imale su veliku želju da on uspe, i taman kada mu je krenula karijera uzlaznom putanjom, njemu je nešto kvrcnulo i više ga ništa od toga nije interesovalo. Nikome iz njegovog okruženja nije bilo jasno zašto - započinje priču sagovornik za Informer.

- I dalje ne mogu da prežale šta je još mogao. On se dosta povukao u sebe prvih godina kada je doneo tu odluku, ali sada kako vreme prolazi, njih dve ne odustaju od namere da ga nagovore da se vrati na scenu jer smatraju da je ipak to njegov životni poziv. Međutim, za sada, njihova želja nije uslišena od strane njega.

Kako dalje navodi izvor, Milanova sestra i majka i dalje žive u porodičnoj kuću u Obrenovcu, ali se retko viđaju sa njim.

- Tačno je da se on i sa njima viđa retko, ali su često u kontaktu i u sjajnim su odnosima. Koliko ja znam on ne dolazi baš mnogo u Obrenovac, već ga one posećuju - otkrio je izvor.

Podsetimo, iako se nagađalo da će postati iskušenik u manastiru Podmaine u Crnoj Gori, iz ove svetinje su potvrdili da je pevač kod njih boravio isključivo zarad pronalaženja duhovnog mira. S obzirom na to da gotovo i nema nastupe, mnogi su se pitali koji su njegovi izvori prihoda.

