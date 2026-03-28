Čeda i Aca Kos odlaze iz Srbije: Kupili luks nekretninu, zajednički život nastavljaju u ovoj zemlji

Čedomir Jovanović i Aleksandar Kos se sele na Kipar, piše Kurir.

Političar i njegov prijatelj odlučili su da započnu novo životno poglavlje upravo na ovom mediteranskom ostrvu, poznatom po blagoj klimi, kristalno čistom moru i opuštenom načinu života.

Prema Acinim rečima, odluka o kupovini nekretnine nije bila impulsivna, već rezultat ličnog iskustva i oduševljenja prirodom i atmosferom koju nudi Kipar.

On je na društvenim mrežama podelio da je svoju prvu nekretninu na ostrvu kupio uz pomoć prijateljice Dubravke, sa kojom je i prvi put posetio ovu destinaciju.

- Da, kupio sam svoju prvu nekretninu na Kipru preko svoje prijateljice Dubravke. Sa njom sam tamo otišao prvi put i oduševio se netaknutom prirodom. Ovo je moj izbor za savršeno parče raja, gde ću uživati zajedno sa svojim prijateljima i porodicom - napisao je Kos nedavno na društvenim mrežama, ne krijući oduševljenje novim životnim planovima.

Jovanović nije bio raspoložen za razgovor sa novinarima. Za razliku od njega, Kos je bio raspoložen za razgovor i potvrdio je sve navode, uz dodatne detalje o samoj lokaciji i planovima.

- Imate dobre informacije. Pazario sam nekretninu na Kipru i Čedi se dopada. Baš je lepo odreagovao. To je severni deo Kipra, prelepo je, verujte mi - rekao je Kos i dodao da se njegova nova kuća nalazi u ekskluzivnoj regiji Esentepe.

On je istakao da je upravo ovaj deo ostrva poznat po luksuzu, privatnosti i prirodnim lepotama koje ostavljaju bez daha.

- Moj deo na kojem sam kupio kuću je najekskluzivniji deo tog područja. Sve kuće praktično izlaze na more, a planine nas okružuju. To je neverovatan spoj pejzaža - more, zelenilo i mir, koji je danas retkost - objasnio je.

Posebno je naglasio da se u neposrednoj blizini nalaze vrhunski golf tereni, kao i da tokom letnjih meseci ovo područje posećuju pripadnici svetskog džet-seta, što dodatno govori o prestižu same lokacije.

Autor: D.T.