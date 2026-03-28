Pevačica se jedva izborila za sinovljev život, a sada je objavila fotku žene koju naziva njegovom DRUGOM MAJKOM: Ta žena je posebna u mom životu

Pevačica Ivana Šašić podelila je sa javnošću jednu od najtežih, ali i najdirljivijih priča iz svog života, otkrivajući koliko su bol, borba i prijateljstvo neraskidivo povezani u njenoj ličnoj sudbini.

Njena ispovest, objavljena na društvenim mrežama uz fotografiju sa bliskim prijateljima, ganula je mnoge i podsetila na snagu ljudske povezanosti u najtežim trenucima.

U emotivnoj objavi, pevačica je govorila o ženi koja ima posebno mesto u njenom životu, Aidi, koju naziva i „drugom majkom“ svog sina. Njih dve upoznale su se u najtežim mogućim okolnostima, u bolnici, dok su se obe borile za živote svoje dece.

„Nikolina druga majka je beskrajno dobra, prelepa, najveći životni borac“, započela je Ivana svoju ispovest, a zatim otkrila detalje kroz koje je prošla kao majka.

Njen sin Nikola rođen je prevremeno i od samog početka vodio je tešku bitku za život.

„Moj Nikola je prevremeno rođena beba i sam dragi Bog ga je spasao i darivao životom. To su bili preteški dani, ispunjeni strahom i neizvesnošću“, prisetila se pevačica.

U tim trenucima, sudbina ju je spojila sa Aidom, ženom iz Sarajevo, koja je prolazila kroz sopstvenu agoniju. Dok se Ivana borila za zdravlje svog tek rođenog sina, Aida je vodila još težu bitku za život svog desetomesečnog deteta, koje je imalo retko i ozbiljno oboljenje srca. Nažalost, uprkos borbi i nadama, Aidin sin nije uspeo da preživi. Taj gubitak ostavio je neizbrisiv trag, ali je istovremeno učvrstio vezu između dve žene, koje su jedna drugoj postale oslonac u najtežim trenucima.

„Tog dana sam rekla i danas stojim iza tih reči koliko je Nikola moj sin, toliko je i njen - napisala je Ivana, objašnjavajući dubinu odnosa koji su izgradile kroz zajedničku patnju.

U razgovoru za Kurir, pevačica je dodatno otvorila dušu i istakla koliko joj to prijateljstvo znači i danas, gotovo dve decenije kasnije.

„Fotografija koju sam podelila mi je mnogo važna. Ta žena je posebna u mom životu. Kada sam rodila sina, imao je ozbiljne probleme sa plućima i jedva je preživeo. Bio je u bolnici na dečijoj klinici, gde sam upoznala Aidu i Zoku. Njihovo dete je tada takođe bilo tamo, sa teškim oboljenjem srca“, ispričala je Ivana.

Dodaje da ih je upravo ta muka povezala na način koji je retko ko u stanju da razume. Njihovo prijateljstvo traje već sedamnaest i po godina, uprkos svim životnim izazovima i udaljenosti.

„Mi smo ostali izuzetno bliski. Volimo se i poštujemo beskrajno. Posle velike tragedije koju su doživeli, Aida je kasnije dobila ćerku. I ona je, na neki način, i moja ćerka“, rekla je pevačica, naglašavajući koliko su njihove porodice danas isprepletane.

Ova priča, iako ispunjena tugom, nosi snažnu poruku o nadi, veri i ljudskoj bliskosti. Ivana ne krije da su ti dani ostavili duboke rane, ali ističe da život, uprkos svemu, mora da ide dalje.

„To je jedna teška priča, ali život ne sme da stane“, zaključila je Šašićka.

Ispovest Ivane Šašić podsetila je mnoge da se najveća prijateljstva često rađaju u najtežim trenucima, kada su ljudi najranjiviji. Upravo tada nastaju veze koje traju čitav život – iskrene, duboke i neraskidive.

Autor: D .T.