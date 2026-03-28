Trudna Dea ponosno pokazala stomačić! Voditeljka zablistala na Pinku: Za manje od godinu dana sam se venčala, zatrudnela i otpočela zajednički život!

Voditeljka "Novog jutra" Dea Đurđević početkom godine obradovala je javnost priznanjem da je u blagoslovenom stanju, a krajem prošlog meseca se na intimnoj ceremoniji na večnu ljubav zaklela svom partneru Lazaru, s kojim željno iščekuje prinovu.

Prvi put nakon udaje Dea je gostovala u emisiji "Magazin in" Sanje Marinković, koja ju je predstavila kao najlepšu trudnicu u Srbiji.

- Toliko si lepa... Kada si ušla, pitala sam te:"Je l' nosiš dečaka", rekla si mi:"Ne, to je Iris" - ispričala je Sanja Marinković, a potom je Dea ponosno pokazala trudnički stomak.

- Da, to je Iris. Jedna Iris je u stomaku, prvi put je na televiziji - rekla je Dea, koja je podelila detalje svoje ljubavne priče sa Lazarom, za kog se udala.

Naime, njih dvoje su davno već bili zajedno, a posle mnogo godina su sasvim slučajno obnovili romansu.

- Stvarno se dogodilo petnaest godina kasnije. Petnaest godina se nismo videli, bili smo ljubav iz srednje škole... Onda smo se videli posle petnaest godina i kao da nismo prestajali da se družimo. Videli se dva-tri puta i za manje od godinu dana smo se venčali, zatrudneli i počeli da živimo zajedno, sve za manje od godinu dana - ispričala je Dea.

- Dva puta me je pozvao na kafu ja nisam mogla, a onda sam ja njega pozvala, treći put. Posle, kada smo opet počeli da se zabavljamo, rekao mi je:"Pobogu, samo si htela da ubiješ vreme sa mnom, bilo ti je dosadno", a ja došla i do deteta, do male Iris Petrović - rekla je lepa voditeljka.

Autor: D. T.