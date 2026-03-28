NAPRAVILI SU ME NA NIMFOMANKU: Zorana Pavić u emisiji apelovala da joj se javi muškarac koji 24 sata može da bude AKTIVAN U KREVETU, telefon joj se usijao: U 7 ujutru me je zvao...

Pevačica Zorana Pavić gostovala je u emisiji Sanje Marinković, te se prisetila kako je zbog jedne svoje izjave u emisiji "Magazin in" doživela potpuni haos na društvenim mrežama.

Naime, Sanja je podsetila Zoranu da je ranije u njenoj emisiji dala oglas, te rekla da joj se jave muškarci koji mogu da vode ljubav 24 sata, a pevačica je odmah rekla:

- Kako sam ja nagrabusila zbog te izjave, moram da ispričam - započela je Zorana, te nastavila:

- Tri dana se više nisam javljala na telefon. Ja sam rekla da naravno da mora da postoji privlačnost, to je prvo, da bismo stigli do bilo čega drugog, hemija ili kako god to zvali. Toliko je mentalno, duhovno prepoznavanje važno, da ne možemo da vodimo ljubav 24 sata. Onda sam dodala, u svom fazonu:"Evo ko može, neka mi se javi, 063..." - prepričavala je Zorana i nasmejala sve u studiju.

- U 07:15 mi zvoni telefon, jedan drug pilot, kaže:"Evo ja prvi da se javim". Tako je gledana emisija, napravili su me, da ne kažem, na nimfomanku.

