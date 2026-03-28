AKTUELNO

Domaći

IZ GORKOG ISKUSTVA VAM KAŽEM... Nada Obrić tri puta pobedila rak, njena priča inspiriše: Kada ste na ivici žileta, jedino vam je važno da PRETEKNETE

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačica narodne muzike Nada Obrić pobedila je čak tri karcinoma, a o svojim životnim borbama više puta govorila je javno i motivisala sve koji se suočavaju sa sličnim stvarima, ali i one koji takvih problema nemaju.

Sada je, gostujući u emisiji "Magazin in" na TV Pink, ponovo ukazala na prolaznost života.

- Život je toliko kratak, mi toga uopšte nismo svesni. Ako mogu ja iz gorkog iskustva da kažem, kada dođete u situaciju da ste na ivici žileta, onda ništa na svetu vam nije važno nego da preteknete to i vidite ko je oko vas - rekla je Nada, a potom dodala:

Foto: TV Pink Printscreen

- Tu su mi deca, to je najlepši i najveći moj uspeh u životu, najveće diplome moje, sreća ovog sveta je moja. Pa i da odem... Kakvi pokloni? Ja ne znam ni šta imam, ali i tada da sam otišla, otišla bih srećna. Svakog to čeka. Molim ljude oko sebe da misle na sebe, da vode računa o sebi, da ulažu u sebe, a ne u materijalnoj. Nemoj da patiš zato što neko nešto ima, a ti nemaš - poručila je pevačica u emisiji Sanje Marinković.

Podsetimo, o svojoj zdravstvenoj borbi govorila je svojevremeno u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Foto: TV Pink Printscreen

- Znam ja od čega sam se razbolela. Stres je okidač, svakako. Imala sam mnogo stresova o kojima ne bih pričala i negde je moralo da eksplodira, rekla je Nada jednom prilikom.

- Stvari koje su se meni izdešavale, da sam preživela tri karcinoma na tri mesta, a jedan s drugim veze nema. To je tog momenta svest da li ideš ili ostaješ, borba je strašna pred tobom. Noći provodite u razgovoru sa sobom. Svakom čoveku poručujem da je najstrašnije da padne. Naprotiv, ja kad sam saznala za dijagnozu, u ponedeljak saznajem, u četvrtak sam imala operaciju. Kad dođe noć i legneš sama sa sobom, onda je frka u glavi. Tu su deca i kad vidiš koliko se deca bore da ne prihvate tu činjenicu, u nekim momentima se ne zna da li oni teše mene ili ja njih. Tu želju i rešenost da mi pomognu po svaku cenu u tim strašnim noćima, kad mislite da ne možete više, ne mogu da opišem... Posebno posle hemioterapija, ja sam spala na 45 kilograma. Nisam mogla da šetam, da hodam... Ja sam išla sama, da ćerka ne vidi. Ista neverica, isti strah, ista ljutnja. Ista molba Bogu, sve je isto, rekla je Nada Obrić kroz suze u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Autor: D. T.

#Nada Obrić

