ZETA NE ZNAM! Haris Džinović progovorio o ćerki Đini i njenom NOVOM IZABRANIKU: Ili se udaju ili studiraju...

Popularni pevač narodne muzike Haris Džinović izbegava da javno govori o međuljudskim odnosima unutar svoje porodice, međutim sada se, u razgovoru za medije, dotakao i svoje ćerke Đine Džinović, sa kojom se spekulisalo da nije u dobrim odnosima.

Priznao je kako je podneo njen odlazak iz porodične kuće i preseljenje u Španiju.

- Kao i svi roditelji koji imaju ćerke od 22, 23 godine. Ćerke odlaze od kuće, ili se udaju, il’ studiraju. To je sasvim normalno – rekao je Haris, a potom otkrio da li je razgovarao sa potencijalnim zetom.

- E zeta ne znam – dodao je Haris.

Pevač je govorio o podršci koja je mnogim pevačima potrebna, ali u njegovom slučaju to nije bilo neophodno.

- Nisam imao nikad podršku u karijeri. Ko da me podržava, kako, na koji način? Kad ja pišem pesme, pevam, komponujem, aranžiram, putujem… Kakva podrška? To mi ne nedostaje. Ali niko ne zna na koji način ih bližnji podržavaju. Podrška je meni kada izađem na scenu, i ako vidim da je publika dobro raspoložena, i ako napravim dobar koncert, atmosferu, sinergiju sa publikom… To je onda podrška. Onda je to nešto opipljivo i to se vidi – objasnio je Haris.

