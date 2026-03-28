POSLEDNJI POZDRAV, VOLJENA MOJA! Dušica Grabović se emotivnom porukom oprostila od člana porodice: Sad sa mojim mamom i tatom!

Dušica Grabović emotivno se oprostila od tetke, izražavajući bol zbog porodičnog gubitka.

Pevačica Dušica Grabović oglasila se na Instagramu potresnom porukom, nakon što je pretrpela veliki porodični gubitak.

- Poslednji pozdrav voljena moja tetka, putuj sa anđelima. Sada si na boljem i lepšem mestu sa svojim anđelima i svoje troje dece koju si sahranila i sa mojim tatom i mamom. Odmori se tetka moja i počivaj u miru dušo iskrena i čista - glasila je bolna poruka.

Prošle godine ostala bez oca

Podsetimo, pevačica Dušica Grabović prošle godine ostala je i bez oca nakon što je izgubila i majku. Pevačica ne krije da se nakon niza loših dešavanja u njenom privatnom životu konačno nada osnivanju porodice koja je za nju najveća sreća.

- Žao mi je što se nisam ostvarila kao majka dok su mi roditelji živi, ali eto nadam se da me gledaju i da će da me blagosiljaju sa tim najvećim poklonom, rekla je pevačica i dodala:

- Volela bih da mi Bog da blizance kojima ću dati ime Iva i Vuk. Moja pokojna majka se zvala Iva… Možda mi se to zaista i ostvari. Iz mojih usta u Božije uši, ali iskreno to je nešto što bi me najviše usrećilo. Više bi me to učinilo srećnom nego neki hit (smeh) Mada, kada si opušten nekako ti se i dešavaju sve stvari spontano, tako privlačiš tu energiju. Ne treba u životu trčati jer sve za čim trčiš beži, a kada si opušten te stigne, priznala je za kraj.

