SANDRA AFRIKA NIJE ODUSTALA: Evo kako je uspela da nagovori Amara na duet i šta mu je rekla na telefon

Amar Gile otkriva kako je Sandra Afrika uspela da ga nagovori na duet.

Sandra Afrika i Amar Gile Jašarspahić rešili su da ukrste glasove, a pevački tandem za domaće medije je otkrio kako je došlo do saradnje.

- Pošto je mene teško dobiti na telefon, ja se ne javljam, hiljadu brojeva promenim za mesec dana. Ona je došla do moje žene i ona mi kaže:”Zove te Sandra Afrika”, i ona kaže: “Ovde Afrika, hoćeš da snimimo pesmu?” Znamo se dugo, volim njenu energiju i pristao sam - rekao je pevač, a Afrika dodala:

- Čula sam njega u pesmi. Nije bila druga opcija za pevača, ali da mu se nije svidela pesma, morali bismo nekog drugog da nađemo.

Amar Gile je u svom maniru rekao i da je menjanje broja telefona “pola zdravlja”.

- Samo promeniš broj i praviš se budala. Menadžer ne menja broj, njega zovu za nastupe, a za prijatelje imam broj. Kad ima puno ljudi tvoj broj, to je stres veliki. Ja to srežem na minimum, pa me samo mogu dobiti ljude koje ja volim.

Objavio novu pesmu

Podsetimo, Amar Gile Jašarspahić objavio je novu pesmu "Ujdurma". Posle 11 meseci koliko je prošlo od njegove prethodne pesme on je rešio da obraduje svoju publiku.

Spot za pesmu koju su radili Giannis Fraseris, Dragiša Baša i Marko Cvetković, a prateće vokale otpevala Ivana Selakov, odmah je po objavljivanju izazvao veliku pažnju, a komentari na Jutjubu samo se nižu. Fanovi pobednika "Zvezda Granda" imaju samo reči hvale.

- Spot je top. Pesma top. Jedva sam čekala tvoje nove pesme i češće nas obraduj sa pesmama. Uželeli smo se ovakve muzike. Kad se budem udavala, ti ćeš mi pevati ili se neću udati - jedan je od komentara ispod spota.

Autor: Pink.rs