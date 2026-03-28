NE SEĆAM SE DA SE NISAM JAVILA DESINGERICI: Zera progovorila o sujeti među kolegama, a onda i o neprijatnoj sceni (FOTO+VIDEO)

Smatra da među kolegama ne treba da bude zle krvi!

Mlada pevačica Marina Pezerović, poznatija kao Zera pojavila se večeras na koncertu Jakova Jozinovića i tom prilikom progovorila o sujeti među kolegama, ali i o sceni kada se navodno nije javila Desingerici.

- Došla sam da podržim Jakova. Fenomenalno, dečko je harizmatičan, divan, došla sam da pogledam kako izgleda sve uživo. Privatno slušam ovu muziku, bukvalno i sam ore 45 minuta stigla iz Beća sa nastupa i došla sam ovde, tako da nekad stignem, nekad en stignem... - rekla je Zera, a onda progovorila o mogućoj saradnji sa Jakovom.

- Ja bih jako volela, ali mislim da to trenutno nije moguće zato što milsim da on sada ima neke druge planove. Baš bih se radovala da se desi nekad u budućnosti. Mislim da bi bilo kul da i ja budem u tom nekom fazonu - kaže Zera i otkriva šta misli o medijskim ratovima kolega.

- Van toga sam, izbegavala sam medije... Svako svakoga treba da podrži, ne treba da ima zle krvi i da se svađamo među sobom. Ne treba da bude sujete - poručila je mlada pevačica i progovorila o neprijatnoj sceni sa Desingericom.

- Mislim da nije tako, ne sećam se da se nisam javila Desingerici. Kad nastupam s kolegama, družimo se privatno - rekla je Zera.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.