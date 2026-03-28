Jakov Jozinović priredio još jedan spektakl za beogradsku publiku, a evo ko se večeras od poznatih našao u prvim redovima na njegovom koncertu (FOTO)

Pevač Jakov Jozinović večeras održava drugi po redu koncert u Sava Centru.

Uz hitove mladog hrvatskog pevača večeras uživa beogradska publika a sala je ispunjena do poslednjeg mesta. U publici su večeras i mnoge poznate ličnosti.

Među prvima se pojavila pevačica Zera koja je izgledala nikad originalnije u crveno-crnoj odevnoj kombinaciji.

Pojavio se i pevač Heni koji je miljenik mlađe populacije, a koji je bio raspoložen da pozira ispred medija. Na koncertu se pojavila i pevačica Jelena Tomašević.

Prvo veče prošlo u znaku spektakla

Mlada muzička zvezda Jakov Jozinović napravila je pravi spektakl u Beogradu! Nakon što je nedavno oduševio publiku u Novom Sadu, sinoć je započeo niz od čak sedam koncerata u Plavoj dvorani Sava Centra – i to pred krcatom salom.

Publika je od prvog trenutka bila na nogama, a atmosferu je dodatno podigao emotivan početak koncerta uz njegov prvi hit „Polje ruža“, koji su fanovi horski pevali od početka do kraja.

Vidno uzbuđen, pevač se obratio okupljenima i odmah osvojio simpatije:

– Dobro veče, Beograde! Ja sam Jakov Jozinović. Od vas želim samo da večeras uživate i da odete kući ispunjeni emocijama. I još nešto – budite glasniji od mene! – poručio je kroz osmeh.

Već na samom startu bilo je jasno da publiku očekuje noć za pamćenje, a sudeći po reakcijama, Jakov je još jednom dokazao zašto važi za jednog od najtraženijih mladih izvođača u regionu.

Autor: M.K.