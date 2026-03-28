Puno joj je srce zbog uspeha mlađeg kolege!
Poznata pevačica Jelena Tomašević pojavila se večeras na koncertu Jakova Jozinovića i tom prilikom progovorila o muzičkoj zvezdi u usponu, ali i o tome koliko je njoj značila podrška starijih kolega na početku karijere.
- Ja sam Jakova upoznala na koncertu Nine Badrić, mnogo je lepo vaspitan, ovakav uspeh treba da se podrži i da se čestita. Raduje me što mlađe generacije imaju koga da slušaju. Izuzetno mi je drago kad se okrenem i vidim ovako mladu publiku, božanstveno je - rekla je Jelena i dodala:
- Mnogo znači podrška starijih kolega. Meni je izuzetno značila podrška na početku. Podržali su me Bora Dugić, Kornelije Kovač, Zdravko Čolić... Mnogo, mnogo toga sam prošla uz podršku mojih kolega - kaže pevačica i dodaje:
- Mnogo je mlad, vreme je pred njim. On će imati svoje hitove, ja verujem da će tako da nastavi. Svakome kome je kvalitetan treba dati podršku - rekla je Jelena i dodala:
- Svako ko se bavi pevanjem i muzikom iz ljubavi i bilo kojom umetnošću, novac je propratna kategorija. Naravno, svi moramo da ulažemo u svoje karijere... Novac je bitan, ali ne presudan - poručila je pevačica i dodala:
- Jača polovina je na predstavi, on je sa mnom bio na koncertu Nine Badrić i upozao je Jakova, ima jako lepo mišljenje o njemu.
Autor: M.K.