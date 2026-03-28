Jelena Tomašević došla da podrži Jakova Jozinovića na koncertu, pa priznala koliko je njoj značila podrška starijih kolega, a evo i da li joj je novac presudan u karijeri! (FOTO+VIDEO)

Puno joj je srce zbog uspeha mlađeg kolege!

Poznata pevačica Jelena Tomašević pojavila se večeras na koncertu Jakova Jozinovića i tom prilikom progovorila o muzičkoj zvezdi u usponu, ali i o tome koliko je njoj značila podrška starijih kolega na početku karijere.

- Ja sam Jakova upoznala na koncertu Nine Badrić, mnogo je lepo vaspitan, ovakav uspeh treba da se podrži i da se čestita. Raduje me što mlađe generacije imaju koga da slušaju. Izuzetno mi je drago kad se okrenem i vidim ovako mladu publiku, božanstveno je - rekla je Jelena i dodala:

- Mnogo znači podrška starijih kolega. Meni je izuzetno značila podrška na početku. Podržali su me Bora Dugić, Kornelije Kovač, Zdravko Čolić... Mnogo, mnogo toga sam prošla uz podršku mojih kolega - kaže pevačica i dodaje:

- Mnogo je mlad, vreme je pred njim. On će imati svoje hitove, ja verujem da će tako da nastavi. Svakome kome je kvalitetan treba dati podršku - rekla je Jelena i dodala:

- Svako ko se bavi pevanjem i muzikom iz ljubavi i bilo kojom umetnošću, novac je propratna kategorija. Naravno, svi moramo da ulažemo u svoje karijere... Novac je bitan, ali ne presudan - poručila je pevačica i dodala:

- Jača polovina je na predstavi, on je sa mnom bio na koncertu Nine Badrić i upozao je Jakova, ima jako lepo mišljenje o njemu.

