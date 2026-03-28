JOCA AMSTERDAM DAO ČITULJU ŽELJKU RUTOVIĆU! Navršava se godinu dana od njegove smrti, emotivne reči lome srce (FOTO)

Navršava se godina dana od smrti Željka Rutovića, a porodica, prijatelji i poznanici i dalje ga pamte kao čoveka snažne ličnosti i velikog životnog elana. Željko Rutović je bio poznat kao uspešan biznismen, ali i kao neko kome je porodica bila na prvom mestu.

Oni koji su ga poznavali ističu da je umeo da spoji poslovnu energiju sa privatnom posvećenošću najbližima. Prvi koji se oglasio povodom njegove predstojeće godišnjice smrti je Joca Amsterdam, koji se emotivnim rečima obratio svom prijatelju.

Kako je preminuo?

Kako smo već pisali, Željko Rutović preminuo je 2025. godine u bolnici u Italiji, nakon duge i teške borbe protiv raka pankreasa. Njegova porodica godinama je bila u centru pažnje javnosti - i supruga i ćerka ponele su titulu Miss Srbije, što ih je učinilo prepoznatljivim licima i van poslovnih krugova u kojima se on kretao.

Željko Rutović je 2013. oženio Mirjanu Božović koja je bila prva zvanična mis Srbije i predstavljala je našu zemlju na izboru za mis sveta 2007. godine u Kini. Rutović je bio otac osmoro dece. Petoro ima iz prethodnih brakova, dok je troje dobio sa poznatom misicom.

