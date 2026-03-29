Trudna Edita otkrila gde će se poroditi, a na pitanje o ocu deteta burno reagovala: Tu bih se zaustavila (VIDEO)

Naša pevačica Edita Aradinović uskoro će postati mama, a sada je otkrila da je juče, u subotu, ušla u šesti mesec trudnoće.

Iako je trudnoća već odmakla, ona i dalje vredno radi i nastupa, a izgleda nikad lepše. Edita je sada za medije otkrila kako se oseća u trudnoći, ko joj pomaže i da li ugađa sebi.

- Nema ko da me razmazi – rekla je s osmehom na početku, pa je priznala šta se promenilo kod nje otkako je u drugom stanju:

Kilaža i hormoni, promena raspoloženja. Ono što sam primetila - nemam filter za ljude. Ne mogu da kažem da sam drska, ali mogu da kažem da sam drska; onako, neke ljude sam eliminisala.

Pevačica je priznala da su joj ponekad izduvni ventil dragi ljudi te da sav stres i sve što nosi trudnoća istrese na njih. U ovom slučaju je pomenula mamu koja, kako je priznala, ima jake živce za nju.

- Pa mama. Srce moje, ljubav moja. Moram da je pohvalim koliko ima živaca i nerava, šta je sve prošla. Iznenađena sam koliko ima nerava i živaca i koliko ima razumevanja za moje drugo stanje...

Sve zahteve koje imam sama sebi ispunjavam. Mama je tu da mi kuva od do... raznovrsna kuhinja, ono što nikad nisam, sad volim.

- Ona je od prvog trenutka rekla: "Koliko ćeš da budeš nervozna. Hvataćemo se za glavu..." Hvalila sam se kako sam super, ništa ne osećam, sada ljudi beže od mene.

Upitana da li je u kontaktu s ocem deteta i da li je možda on savetuje da malo uspori tempo, Edita je rekla:

- Ja bih te zamolila, ako već vidiš da me niko ne pita to, da ostane na tom. Prvi put se vidimo, pa ti sad ovako kažem, sledeći put neću ovako.

Na konstataciju da je pričala o tome u Amidžiju, ona je rekla:

- Jesam i tu bih se zaustavila. Sve najbolje, u super smo odnosima.

Edita je istakla da će se poroditi u Narodnom frontu jer njena doktorka radi tamo, a otkrila je i da li se promenila i da li ugađa sebi u nekim zadovoljstvima.

- Prvi put sam sebe uhvatila da sam odgovorna i da štedim, da ne bacam pare na gluposti, jer sam kralj bacanja para - kazala je.

- Radim na sto stvari: nekretnini, albumu, koncertu, Bože zdravlja da ne bude samo jedan... u mnogim sam procesima - rekla je ona pa otkrila d- li razmišlja kako će porođaj i sve da izgleda:

- Saslušam, to je normalno... mama mi je pričala koliko su bolne kontrakcije. Ne razmišljam o tome, to je momenat sa kojim treba da se suočim i to će proći. Biće mi beba na grudima, to je jedino što mene zanima.

Da li će se nešto promeniti u njenom životu nakon dolaska bebe kaže:

- Sve će se promeniti: moj pogled na svet, prijatelje, prioriteti... da se iskristališe...

Autor: Nikola Žugić