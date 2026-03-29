Ovo je PRVA ŽENA Branka Babića! Sa njom ima dvoje dece: Posle razvoda se iz vile na Dedinju preselila u Surčin

Poznati biznismen Branko Babić pre samo tri meseca dobio blizance sa suprugom Milicom Šćekić.

Pre nje je bio u vezi sa influenserkom Ivanom Slipčević, poznatijom kao Tačkasta Mara, a malo ko zna da je bio u braku sa Svetlanom Dimitrić Šarić.

Ceca Šarić se 2005. godine udala Duška Šarića, a od njega se razvela 2010. godine. Sa njim ima dvoje dece. Posle razvoda od Šarica, sa njima se iz vile na Dedinju preselila u Surčin.

Kako se pisalo, Branko je na sve načine pokušavao da zadrži, a potom i da vrati Svetlanu, ali mu to nije pošlo za rukom. A ako je suditi po društvenim mrežama, Ceca živi punim plućima, putuje i redovna je u noćnim izlascima.

Svi detalji stravičnog udesa Branka Babića

Poznati srpski biznismen Branko Babić, u javnosti prepoznatljiv i kao "kralj obrva", doživeo je tešku saobraćajku na auto-putu usled nepovoljnih vremenskih uslova koji su otežali vožnju. Stravičan udes dogodio se juče na Begaljičkom brdu, u smeru ka Beogradu, kada je vozilo u kojem se nalazio izletelo sa puta i zakucalo se u zaštitnu ogradu, dok su svi detalji dospeli do javnosti.

Snimci sa lica mesta lede krv u žilama - automobil marke "Mercedes" u kom se vozio potpuno je uništen.

Prema nezvaničnim informacijama sa terena, Babić je u trenutku nezgode bio na mestu suvozača i zadobio je teške telesne povrede, ali je nakon stravičnog udarca, srećom, ostao u svesnom stanju.

Koliko je sudar bio dramatičan najbolje svedoči zastrašujuć prizor iz vozila, s obzirom na to da je krv bila vidljiva svuda po sedištima i enterijeru. Policijske ekipe su ubrzo stigle i obavile detaljan uviđaj, pa su policijska vozila viđena tokom večeri na putu, dok je Branko hitno hospitalizovan zbog težih povreda.

Autor: Nikola Žugić