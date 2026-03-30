Ovo je vanbračni sin Marinka Rokvića! Na ruci mu stoji uspomena na oca, a evo gde on živi

Dario Rokvić, vanbračni sin pokojnog pevača Marinka Rokvića, godinama živi u inostranstvu, ali uprkos daljini neguje izuzetno blizak odnos sa svojom braćom po ocu, Nikolom i Markom.

Kako je sam priznao, za to što su njih trojica danas nerazdvojni najveće zasluge nosi upravo Marinkova udovica, Slavica Rokvić.

Pre nego što je započeo zajednički život sa Slavicom, Marinko Rokvić je bio u vezi sa izvesnom Milom, sa kojom je dobio sina Darija. Iako Marinko i Mila nikada nisu ušli u brak, pevač je bez oklevanja priznao svog vanbračnog sina. Dario, koji se davnih dana sa majkom odselio u Kanadu, prisetio se kako je izgledao njegov prvi susret sa poznatim ocem.

- Mama mi je rekla da idemo da upoznam oca. Bio sam uzbuđen, bilo je lepo. Kada smo se ugledali, on me je zagrlio i poljubio. Sledeći put smo se videli u Beogradu, kada sam imao devet godina, tada sam se već malo opustio", ispričao je Dario jednom prilikom.

"Neko drugi me ne bi tako prihvatio"

Iako nisu odrasli pod istim krovom, braća Rokvić imaju izuzetno blizak i prijateljski odnos, a Dario nimalo ne krije da je za njihovo spajanje najzaslužnija njegova maćeha.

"Za to što smo ovakav 'trojac' možda je najzaslužnija njihova majka Slavica. Vodila me je sa njima na letovanje, na Marinkov novogodišnji nastup... Svaka joj čast, neko drugi me ne bi tako prihvatio", istakao je iskreno Dario, koji danas živi u Kanadi i ostvaren je kao otac dvojice sinova, Romea i Matea.

#Dario Rokvić

#marinko rokvić

#sin

#vanbračni sin Marinka Rokvića

