Teško je kada si nezadovoljan svojim telom uz sve... Srpkinja imala burnu vezu u rijalitiju, a sad uživa u braku sa beogradskim šmekerom i deli savete

Nekadašnja misica i bivša učesnica rijalitija Zadruga, Jovana Ljubisavljević imala je svojevremeno turbulentnu vezu, a nakon toga je uplovila u vezu sa Bogdanom Srejovićem.

Bogdan Srejović je inače bivši dečko najveće balkanske zvezde Svetlane Cece Ražnatović i važi za beogradskog šmekera, a Jovana je sada sa njim u braku i nedavno su dobili sina.

Naime, Jovana je sada na svom profilu na Instagramu delila ženama savete i odgovarala na pitanja koja je dobila:

"Kako si vratila kilažu nakon trudnoće? Koliko sada kg imaš i koliko si visoka?Prelepa si inače" - glasio je pitanje, a ona je odgovorila sledeće:

- Verujem da je velika muka i psihički teret kada vam se telo ne vrati brzo i lako u pređašnje stanje, neću da pametujem glumim nutricionistu ili psihoterapeuta… radite šta vam prija kako mislite da treba, šaljem vam zagrljaj podrške. Teško je kada si nezadovoljan svojim telom uz sve psihičke i hormonalne promene kroz koje prolazi žensko telo nakon porođaja. Ali samo pogledajte u svoje dete, to ste vi rodile i osmeh na lice - poručila je Jovana.

"Mi se nismo poznavali, ali smo bili u medijima kako se viđamo tajno"

Zanimljivo je da je javnost počela da ih povezuje mnogo pre nego što su se zapravo sreli.

– Nas su upoznali mediji, spojili. Mi se nismo poznavali, ali smo bili u medijima kako se viđamo tajno, dok sam ja još imala drugu vezu – otkrila je Jovana.

Do stvarnog upoznavanja došlo je tek kasnije, kada su se sreli u jednom noćnom izlasku.

– Ja sam tada izašla sa kumom, najboljom drugaricom i mamom. Bili smo blizu i upoznali se, to je bilo samo pružanje ruke. Od februara 2023. smo započeli vezu i, evo, traje i dan-danas – objasnila je ona. Njih dvoje su u januaru prošle godine dobili sina Jakova.

Autor: Nikola Žugić