TEKSAS JAKNA, KAČKET I NAOČARE! Veljko Ražnatović u urbanom fazonu šeta Rusijom i grli Bogdanu: Ona ne skida osmeh sa lica

Veljko Ražnatović i njegova supruga Bogdana još jednom su pokazali da ljubav cveta i daleko od Srbije.

Mladi bokser trenutno boravi u Rusiji, gde vredno trenira i oporavlja se od povrede, ali očigledno nalazi vremena i za uživanje sa lepšom polovinom.

U opuštenom, urbanom izdanju – teksas jakni, sa kačketom i naočarima, Veljko je prošetao ulicama Rusije, dok ga je Bogdana sve vreme pratila sa osmehom koji nije skidala sa lica. Zaljubljeni par nije krio emocije, pa su razmenjivali nežnosti nasred ulice, grleći se i uživajući u zajedničkim trenucima.

Iako je fokusiran na boksersku karijeru i naporne treninge, Veljko očigledno zna kako da napravi balans između sporta i privatnog života. Njegov odlazak u Rusiju bio je važan korak kako bi se posvetio formi i povratku u ring, ali mu društvo supruge očigledno daje dodatnu snagu i motivaciju.

"Mi se svi u porodici međusobno podržavamo, pričamo o svemu"

Podsetimo, Ceca je nedavno govorila o Veljkovom životu u Rusiji.

- On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo. Svaka čast svima, on je veliki uspeh postigao i sa našim trenerima u Srbiji, hvala im do neba, ali nekako u Rusiji, pogotovo tamo Vladikavkaz, on kada ode tamo i kada se vrati s Vladikavkaza, verujte, mogu da vam kažem biće onako kao bokserski laik, gledam u ringu njegovo kretanje, disanje... - rekla je Ceca za Telegraf tada i dodala da se ne zna koliko će ostati tamo:

Ne zna se, za sada godinu dana. To je dug period, ali ići ćemo svi kod njega. Mi se svi u porodici međusobno podržavamo. Vrlo smo otvoreni, pričamo o svemu, svaka tema se baci na sto, polemiše se o problemima, nema ustezanja, nema dizanja ručni, prosto da bi se došlo do nekog rezultata moramo da budemo prvenstveno iskreni.

Autor: Nikola Žugić