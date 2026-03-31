'Krao sam od roditelja auto' Sergej Ćetković se prisetio proslave punoletstva, pa progovorio o Jakovu Jozinoviću: Trebao je da se desi, hvala mu što je...

Naš pevač Sergej Ćetković nedavno je napunio jubilarnih 50 godina koje je proslavio u krugu najbližih, o čemu je sada govorio, osvrnuvši se i na pevača Jakova Jozinovića.

Sergej je, naime, otkrio da je prestao godine da broji kada je napunio 18 godina.

- Ja sam prestao da brojim kada sam napunio 18 godina, taj dan pamtim, ja ispred ogledala i nemam šta da obrijem, a za par dana mi je sledila vozačka dozvola...Krio sam se, krao sam od roditelja auto, ali dok ne dobiješ vozačku, nisi odrastao čovek - rekao je Sergej, a onda se prisetio proslave svog punoletstva:

Dočekao sam rođendan u Podgorici, nije bilo puno lokala i opcija, bila je jedna čuvena picerija u centru Podgorice. Inače, na svoj 18. rođendan, na Osmi mart, sam prodavao Mimozu, dobro sam zaradio. Bilo je radno i paradno...Sada sa 50 godina već krećem u drugo poluvreme. Kada vratim film unazad i pogledam ljude oko sebe, koje sam pozvao da obeležimo jubilej, mogu da kažem da sam srećan čovek jer imam kvalitetne ljude oko sebe.

Kada je reč o tome koja mu je godina bila najteža, Sergej ističe da se pre nekoliko dana navršilo tačno pet godina od smrti njegovih roditelja.

- Dobro, sad, najteža...Život piše sam neke svoje priče, prošlo je 10 godina od Marinka Madžgalja, mojim roditeljima je bilo pre neki dan pet godina otkako su me napustili...Moje vaspitanje je bilo da nam je na prvom mestu obraz i čast, to je nekakav kodeks koji poneseš sa sobom i nosiš kroz život. "Bitnije mi je da me ljudi upamte kao dobrog čoveka, a ne kao dobrog pevača", kako je rekao Halid Bešlić. Trudim se da prenosim vaspitanje na svoju decu i kada ih vidim ostvarene, znam da sam uspeo - rekao je on, pa se osvrnuo na Jakova Jozinovića, kom je bio gost na prvom od osam koncerata u Sava Centru:

Svaka podrška znači, pogotovo onim najmlađim, ja znam da je meni svaka reč od starijih kolega kao kuća. Prve karte koje sam kupio deci, jesu karte za njegov koncert u MTS Dvorani. Ja sam rekao da je trebao da se desi neko kao on, jer je omladinu upoznao sa pravom muzikom. Hvala mu što je omladinu vratio na fabrička podešavanja.

