On je fenomen, ali ne znam... Ćana se osvrnula na vrtoglavi uspeh Jakova Jozinovića, pa najavila spektakl: Još nismo definisali taj ulazak...

Stanojka Mitrović, naša pevačica, poznatija kao Ćana, osvrnula se na predstojeći, prvi koncert u Beogradu na čijim pripremama vredno radi, ističući da publiku očekuje neočekivano!

Ćana se na samom početku razgovora osvrnula na rođendansko iznenađenje koje su joj pripremili suprug i naslednik.

- Nema lepše ništa kao kada imate srdačan doček onih najvoljenijih. Mogu da se pohvalim da momci brinu o meni, vrlo su pažljivi, znaju šta volim. Cveće je za mene najlepši poklon, volim ljiljane, kale i ruže, ali je cveće najlepši poklon - rekla je Ćana, a potom se osvrnula na pripreme za koncert na Tašmajdanu:

Koncert na Tašmajdanu je kruna moje karijere! Uvek sam bila kritikovana: "kada će taj veliki koncert u Beogradu", uvek sam se plašila da li znaju ljudi dosta mojih pesama?! Kad su krenuli ljudi da mi broje pesme koje znaju, ja sam shvatila onda: "možda je i vreme". To je došlo spontano i mislim da je sada baš pravo vreme. Još nismo definisali taj ulazak, sigurna sam da će biti drugačije od onoga što očekuju, nešto će biti specifično.

Kada je u pitanju Ćana, mnogi neretko ističu da je s godinama sačuvala svoj identitet i originalnost, a ona je sada otkrila da je shvatila da je uvek bolje da bude original.

- Kroz vreme i kroz rad, mi svi učimo jedni od drugih i "krademo znanje", shvatila sam da je uvek bolje da budemo original! Imala sam ja tu raznoraznih kritika od nekih ljudi iz tima, pa kao: "zašto se ne prikloniš novotarijama", ja kažem: "ljudi, ja kada ovo ne bih radila ovako, ne bih bila ja ja", ja se obraćam ljudima sličnim sebi! Ako nekome to neodgovara, Bože moj, ne možemo se svima svideti. Ja nisam čula da nekog izvođača svi vole - rekla je pevačica.

Za sam kraj razgovora za Premijeru, ona se osvrnula na vrtoglavi uspeh mladog pevača Jakova Jozinovića.

- Mlađe generacije su hrabrije, a što se tiče ovog mladog momka Jakova, on je fenomen. Pozdravljam, svaka čast, ali mislim da će imati problem da opravda poverenje ljudi koje je dobio. Koliko je sa jedne strane dobro da imaš hit u startu, toliko je i opasno, jer se traži uvek više. Ja znam njegove dve pesme, ove koje su izašle, ali je on Sava Centar napunio bez ijedne svoje pesme, to je meni fenomen! Mislim da će takvu karijeru biti teško održati na duge staze

Autor: Nikola Žugić