Nući gostovao na koncertu Lepe Brene! Treper stigao u Beograd, pa otkrio utiske

Naš poznati treper Igor Panić, poznatiji kao Nući, vratio se danas sa puta, te je ovom prilikom za medije na beogradskom aerodromu otkrio impresije sa koncerta Lepe Brene!

Igor Panić, poznatiji kao Nući progovorio je o utiscima koje nosi sa koncerta naše pevačice Fahrete Jahić, poznatije kao Lepe Brene, te je otkrio da li postoji mogućnost da snime duet.

"Odlično je bilo"

Reper je otkrio i ko je bio sa njima na nastupu.

- Ništa, gostovao sam na koncertu u Banja Luci. To je sve što mogu da kažem za sada. Odlično je bilo. Čak sam došao i dan ranije, bio je tamo i Viktor - otkrio je Nući.

Stil privukao pažnju

Inače, muzičar je privukao pažnju i svojim stajlingom opuštenim, ali potpuno u njegovom prepoznatljivom fazonu. Nosio je široku trenerku, džemper na pruge i upečatljive patike koje su dodatno istakle njegov stil.

Nedavno završio u bolnici

Nući je nedavno završiio u bolnici i to usred noći. Prema trenutno dostupnim informacijama, muzičaru je odmah ukazana lekarska pomoć, ali detalji i tačan uzrok ove hitne hospitalizacije za sada nisu poznati javnosti. Reper je objavio sliku iz bolničkog kreveta i time zabrinuo sve svoje fanove, s obzirom da se nedavno i otrovao pa je morao da otkaže nastup.

Autor: Nikola Žugić

