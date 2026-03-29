Da nisam pevala posle majčine smrti, poludela bih: Rada stala uz Darka Lazića, pa otkrila da je nastupila devet dana nakon velikog gubitka

Rada Manojlović je samo devet dana posle majčine smrti uzela mikrofon u ruke, baš kao što se i Darko Lazić posle smrti brata Dragana vratio nastupima!

Pevačica Rada Manojlović osvrnula se na negativne komentare na račun Darka Lazića koji je nedavno prvi put nastupio nakon pogibije brata. Rada je otkrila da je i ona samo devet dana nakon smrti majke zapevala.

- Ne bih da budem ja, pa ja. Imala sam situaciju sa majkom, posle devet dana pevala. Tu te niko ne pita. Moram da kažem nešto, a da ne zvuči hladno. Ima trenutaka kada mi samo pevamo na dugme. Ti se ne veseliš, nego pevaš da bi druge uveselio. To se dešava u situacijama kada izgubiš nekog voljenog. Neko ne bi mogao da ustane iz kreveta. Ljudi drugačije doživljavaju gubitke - rekla je pevačica.

Rada ne krije koliko je njoj muzika pomogla kada joj je preminula majka.

- To će da ga spasi. Rad je spasao čoveka. Mene je to isto spaslo, ja bih poludela sama sa sobom. To je večna rana i suza. Oni misle da se mi veselimo, ali generalno imaš dane kao kada si glumac. Neka, neka samo on radi - rekla je pevačica.

Autor: Nikola Žugić