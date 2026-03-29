ŽIVANA I ŽIVKO! Sani i Natalija TRIK FX otkrili koja je tajna njihove dugogodišnje ljubavi, pa progovorili o starim hitovima koji su postali viralni

Puno im je srce kada na nastupima vide mladu publiku!

Članovi sastava "Trik FX" Natalija i Sani Ibraimov, ove, 2026. slave 27 godina postojanja, a pre 15 godina kod svog prijatelja Huseina Alijevića, čuli su nešto što im se veoma dopalo, a u pitanju je numera koja nosi naziv "Krzno", a koju su sve ovo vreme strpljivo čekali da im "dođe u ruke".

Oni su sada progovorili o pesmi koja je posle toliko vremena dospela u njiihove ruke, ali i o starim hitovima koji su ponovo oživeli i postali viralni na mrežama i veoma popularni među mlađom publikom.

- Komentari su super, ostvarila nam se želja da nam prijatelj Husa pokloni pesmu. Gde to ima? Hvala puno, volim vas... Ja sam pesmu davno čula i jedan dan me je nazvao i pitao da li stvarno želim. Mislim da je ovbo naša godina, spremamo svašta, jedva čekam da se družim sa svojom publikom - rekla je Natalija i dodala:

- Stvarno je neverovatno za tako kratko vreme, pesma ''Robija, bejbe'' postala je viralna. Imamo i solističke i udružene koncerte. Ove godine i Crna Gora i Bosna i Srbija naša. Potrudićemo se da publici damo svoj maksimum - poručila je Natalija, a Sani je otkrio koja je tajna njihove ljubavi.

- Prvo je važno da se volite, ako nema ljubavi nema ničega. Bitno je biti tolerantan i bitno je poštovanje. Ne možeš da kažeš samo da nećeš da se menjaš, moraš da se menjaš inače baj, baj. Niko nije savršen, treba prihvatiti mane neke. Živana i Živko - poručio je Sani.

Autor: Pink.rs