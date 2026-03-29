JA SAM SUPER MAMA: Katarina Živković progovorila o majčinstvu i sinu Stefanu, pa priznala da je nasledio od nje talenat za muziku, otkrila i kad će održati solistički koncert!

Iskrena!

Poznata pevačica Katarina Živković bila je gost emisije ''Premijera - Vikend specijal'' i tom prilikom govorila je o solističkim koncertima koje planira u narednom periodu, majčinstvu i sinu Stefanu, a prisetila se i svojih početaka.

- Ja ne odmaram mnogo, pod odmorom podrazumevam vreme koje provodim sa svojim sinom. Nedostaje mi trening, godinama sam ozbiljno trenirala i planiram da se vratim uskoro... - rekla je pevačica i dodala:

- Mislim da sam super mama, dajem svoj maksimum i on je moj život i centar sveta, mislim da sam najbolja u majčinstvu. Mislim da je muzikalan, imaće moju maksimalnu podršku ako bude želeo da se bavi muzikom - otkrila je Kaća i dodala:

- Prošlo je 20 godina karijere i planiram više solističkih koncerata. Mislim da će to biti ove godine... Biće decembar - otkrila je Kaća i dodala:

- Za mene je takmičenje bilo pravi put i možda jedini, nisam se pokajala, mislim da su svi ti formati fenomenalni za talentovane ljude koji žele da se istaknu.

Autor: M.K.