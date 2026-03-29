Izjavila sam saučešće, to je ljudski! Barbara Bobak progovorila o tragediji u porodici Darka Lazića, pa priznala: Biram tajnu vezu, onu drugu sam probala i NE SVIĐA MI SE!

Naša pevačica Barbara Bobak osvrnula se na tragediju koja je zadesila porodicu Lazić, ali i na svoje planove i karijeru!

Barbara je, naime, na samom početku izajve za Premijeru, otkrila da se kaje zbog jedne pesme u svojoj karijeri.

- Kajem se što nisam bar upola bila kao iz tvojih reči...To kažem celom svetu. Ja sam otvorena knjiga, samo su jako mala slova - počela je Barbara, te je tako otkrila da se kaje zbog prve pesme u svojoj karijeri:

Zbog pesama se ne kajem, kajem se zbog jedne. Kajem se zbog svoje prve pesme jer ona nije bila za mene, propala je kod mene, ali je takva situacija bila u tom momentu...Ja kada meni neko nešto pokloni, ja volim da uzvratim, da li kao uslugu ili ne...

Poznato je da je Barbara u veoma bliskom odnosu sa pevačicom Teom Tairović i Sanjom Vučić, te je tako otkrila da misli da ne može ništa da poljulja njihovo prijateljstvo.

- Ja mislim da ne može, iskreno, jer smo mi neke "dečije bolesti" odavno preležale. Mi smo samo žene željne iskrenih prijateljstava, vrlo smo otvorene sve tri jedne prema drugima. Morala bi neka od nas tri da napravi neku epohalnu glupost, u šta ne verujem...Ja se jako brzo vežem za ljude, brzo verujem ljudima

Kada je reč o profesiji kojom bi se bavila da nije pevačica, ona ističe da bi volela da se oproba u glumi, ali i u voditeljskoj fotelji.

- Ako pričamo o poslu, kao poslu, volela bih da se oprobam u glumi ili voditeljstvu. Možda se to i desi, ali ovako neki biznis sa strane, nešto to ne moram ja puno, jer stvarno ne mogu. Ja sam umetnik, volim da pevam i da stvaram. Bila sam zaposlena, ja kada idem da radim, kada imam svirku, ja sam na poslu faktički 24 sata, nekada i više. Nemam problem sa smenama, ali bi bilo bolje za moj nervni sistem - rekla je pevačica.

"Izjavila sam saučešće, mislim da je to ljudski"

Dragan Lazić, rođeni brat Darka Lazića, našeg pevača, stradao je u saobraćajnoj nezgodi 11. marta, što je potreslo čitav region, a što je velika tragedija za porodicu Lazić. Ovim povodom se Barbara oglasila na svom Instagramu, izjavivši saučešće porodici Lazić, iako je poznato da joj je Darko bivši momak o kom nerado govori.

Sada je u emisiji Premijera progovorila o tome, ali i o poznanstvu sa Draganom.

- Ja sam Dragana poznavala, meni je mnogo žao što se to njemu desilo. Nema razloga da mi ne bude žao, to nema nikakve veze sa njim i našim odnosom koji je bio, to je nekako ljudski - rekla je Barbara, a potom je odnela:

Put je odneo jako mnogo života, to je mnogo tužna stvar jer je to nešto na šta ne možemo da utičemo. Imala sam ranije neki strah, ali mene vozi moj otac, tako da nemam strah jer je on najsigurniji vozač na svetu. Naravno, uvek postoji neka doza straha, treba saobraćaj shvatiti ozbiljno i treba da se mnogo više kontroliše korišćenje mobilnih telefona u saobraćaju. Više udesa se, mislim, dešava zbog korišćenja telefona.

- Kako se ponašam pred roditeljima, tako i svuda, ja sam lepo vaspitana. On ima svoju dnevnicu koju zarađuje, a moj budžet je i njihov budžet što se tiče kuće i toga... - rekla je pevačica.

Odustala od tužbe za avio kompaniju

Podsetimo, nedavno je Barbara ostala zaglavljena na aerodromu sa svojim kolegom Slobom Radanovićem i tada je, zbog greške avio kompanije, kako je rekla, rešila da ih tuži, od čega je, kako sada kaže, odustala.

- Ništa se ne dešava, mrzi me iskreno...Samo je bitno da mi nismo ništa krivi, jer da je bilo koji deo krivice bio na nama mi bi dobili zabranu, a pošto nismo, nije naša krivica. Ne ponovilo se više, ne daj Bože...Ja sam došla da pevam, pa da pevam, ja svoj novac uzimam. Ne uzmem ceo iznos ako dođe manje ljudi, ali opet, neki ljudi su došli - rekla je Barbara, a potom je otkrila da li planira u narednom periodu

To je neka ideja koju moj tim i ja razrađujemo, još uvek je na nivou ideje. Pa mislim da je realnije sledeće godine, ali kažem, i dalje je to samo ideja. Radiću na tome, volela bih da dođe do toga.

Za sam kraj Barbara je otkrila da je "ludi kamen", za nju, ipak daleko.

- Ludi kamen je predaleko, ne uklapa mi se sada nikako uz posao. Tajna ljubav, doživotno! Imala sam iskustva sa javnom i ne dopada mi se to, mislim da ljudi mogu dosta da pokvare i direktno i indirektno. Kada si čovek koji nije u javnom svetu, nećeš dozvoljavati da ti svaka šuša baca komentar...Potrudiću se da držim u maksimalnoj tajnosti - zaključila je Barbara.

Autor: Nikola Žugić