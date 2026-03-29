On je čovek koji nema ništa kvarno u sebi! Sloba otkrio da li se čuje sa Darkom Lazićem, pa priznao: Avionske karte smo platili 10.000 evra!

Sloba Radanović, naš pevač, za emisiju "Premijera" progovorio je o najaktuelnijim temama u njegovom privatnom životu, a na samom početku se osvrnuo na navode da je novu kuću u kojoj sada živi s porodicom, papreno platio.

- Vole ljudi da preteruju u svemu tome. Hteo sam da napravim da nama bude lepo, da ne moramo da izlazimo ako nam se ne izlazi. Neka porodična, naša, atmosfera i da nam bude toplo. Nekako, ja volim da meni dragi ljudi dolaze u goste i onda napravim da svako može da mi dođe - rekao je Sloba, otkrivši da su i on i jelena učestvovali u dekorisanju stana:

Oboje smo se pitali oko detalja, ja sam dao bazu i šta bih voleo da bude. Ja volim svetlije boje i nešto prostije, da nema nekog kičeraja. Jelena se složila s tim i našli smo nešto što je meni, ali i njoj lepo.

Sloba je ovom prilikom otkrio da se "kriza" u nastupima oseća i u njegovoj profesiji.

- Oseti se kriza svuda, nigde u svetu se ne dešava ništa lepo i to utiče na sve, pa i na nas. Kod nas ljudi vole da se vesele, nas je u najgorim trenucima pesma održala. Usponi i padovi su normalni, posle svake kiše dođe sunce - rekao je Radanović, te je otkrio da je karte za povratak sa Maldiva platio 10.000 evra:

Istina je, da, za četvoro 10.000. Skočile su cene karata, a nije bilo izbora, ili da platiš karte ili da ostaneš tamo. Gledao sam zbog dece da se što pre vratimo. Ja sam našao prvo tri karte, hteo sam da pošaljem Jelenu i klince nazad, za mene nije bilo, pa je posle iskočilo. Bilo nam je lepo, ali nam je stvorilo tenziju to što smo razmišljali o povratku. Ja jedno pet, šest godina nisam otišao na letovanje.

Kada je reč o nasledniku Damjanu, Sloba ističe da se slaže sa Jeleninom decom iz prvog braka.

- Super se slažu! Najmlađi je ljubimac, svi ga vole, igraju se sa njim braća, obožava i on njih. Tako smo zamišljali kako jeste - rekao je Sloba, a potom se osvrnuo i na tragediju koja je zadesila porodicu Lazić:

Bili smo posle toga u kontaktu, ja sam odmah otišao do njega to veče. Darko je jedna čista duša, šta god ljudi mislili i pisali, on i kada je učinio nešto loše, on je učinio iz bezazlene situacije. To je čovek koji nema ništa kvarno u sebi, pre će sebi da učini štetu, nego nekom drugom. Ja sam bio na svom početku, on me je tada podržao i istinski me podržavao i hvalio...Samo malo više ljudskosti da ima, sve bi bilo mnogo lepše i lakše.

Za sam kraj, iako "nestašica" hitova vlada na estradi, Sloba je istakao da kod njega to pak, nije slučaj.

- Kod mene trenutno vlada višak kvalitetnih pesama, ne manjak. Našao sam nekoliko vrhunskih pesama i taj žanr koji želim da očuvam i propagiram. Mislim da sam prevazišao neke stvari da moram da se dokazujem i ljudima objašnjavam kako ja pevam. Želim da snimam ono što mi prija i što ljudima prija, to je ovo u čemu sam se pronašao - rekao je pevač.

Autor: Nikola Žugić