Nikad to ne bih uradila: Čuvena pevačica zgrožena postupkom Tonija Cetinskog

Pevačica Neda Ukraden kratko je prokomentarisala potez kolege Tonija Cetinskog, koji je izazvao burne reakcije u javnosti.

Iako nije želela da ulazi u detalje, Neda je jasno stavila do znanja da ne podržava takve postupke. Hrvatski pevač otkazao je koncert u hali Spens 8. marta, na sam dan nastupa, uz obrazloženje koje je izazvalo brojne polemike.

- Molim vas, nemojte. Ne komentarišem tuđe izjave i poteze, možete da me pitate samo za mene. Zaista ne znam o čemu je reč - rekla je Ukradenova.

Ipak, na pitanje da li bi ona ikada postupila na sličan način, bila je vrlo jasna:

- Nikad u životu!

Da li će se izviniti Srbima?

U subotu 21. marta, zabeležen je dolazak hrvatskog pevača u Ljubljanu, gde je stigao oko pola sata nakon zvanične početne satnice koncerta.

Cetinski je došao u pratnji supruge, a pre nego što je ušao u prostor za nastup, novinari su ga upitali da li planira da se izvini građanima Srbije za izjave koje je davao poslednjih nedelja.

Pevač se blago osmehnuo, gotovo na ivici podsmeha, i odgovorio:

- Možda… možda jednog dana!

