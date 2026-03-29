Jelena Kostov rodila sina pripadniku Žandarmerije: Mali Milija ljubav prema Srbiji pokazao na način koji pevačici tera suze na oči (FOTO)

Pevačica Jelena Kostov pohvalila se na svom Instagram profilu neverovatnim umetničkim radom svog sina Milije, ne krijući koliko je ponosna na njegov talenat.

Mali Milija je sa impresivnom preciznošću, strpljenjem i okom za detalje nacrtao grb Srbije sa dvoglavim orlom, krunom i plaštom.

Naime, pored ovog zahtevnog prikaza, on je stilizovanim ćiriličnim slovima ispisao reč "Srbija", dok je unutar svakog slova pažljivo ucrtao tradicionalne srpske simbole.

Ovaj predivan, detaljni crtež olovkom na papiru duboko je dirnuo pevačicu. Ona je fotografiju svog naslednika objavila na Instagram storiju uz emotivnu poruku: "I svaki put me moj Milija ostavi bez teksta".

Sudeći po ovom radu, Milija ne samo da poseduje izuzetan talenat za crtanje i osećaj za simetriju, već je kroz ovaj rad pokazao i ljubav prema svojoj zemlji.

Inače, Jelena privatni život drži daleko od očiju javnosti. O njenom suprugu, Miljanu Vukoviću, pripadniku žandarmerije, veoma se malo zna. Njihova ljubavna priča započela je tiho i bez pompe – pre braka su se zabavljali tri godine, a danas zajedno imaju dvoje dece, sina Miliju i ćerku Milu.

