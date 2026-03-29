Maja Marijana ćerkama izričito zabranila jednu bitnu stvar: To smo raspravile još kad su bile male

Pevačica Maja Marijana već decenijama unazad traje na našoj javnoj sceni, ali svoj privatni život više nego uspešno čuva daleko od očiju javnosti. Iako se mnoge njene koleginice ponose kada njihova deca odluče da naslede muzički talenat, situacija u domu ove pevačice je potpuno drugačija.

Naime, kako je istakla, njene ćerke nikada nisu ni želele da se medijski eksponiraju. Ipak, kada je u pitanju mogućnost da jednog dana izgrade muzičku karijeru, Maja Marijana ima vrlo oštar stav i smatra da bi to bila "velika greška".

Pevačica je bez dlake na jeziku progovorila o surovoj strani šou-biznisa.

- Taman posla da idu mojim stopama, ni slučajno. To smo raspravile kada su bile male, jednostavno ne želim da se bave poslom kojim se ja bavim - započela je pevačica, ne ostavljajući prostor za kompromis.

Ona je potom otvorila dušu i otkrila pravi razlog ovakve odluke, ukazujući na predrasude sa kojima se susreću žene u njenoj profesiji.

- Smatram da biti pevačica na našim prostorima uopšte nije dobro, zato što se za njih uvek vezuju ne baš lepe reči i ne bih volela da moja deca prođu kroz to - iskrena je bila Maja, a onda se dotakla i nepravde koju njene koleginice trpe.

- Smatram takođe i da su pevačice jedne od najboljih žena, najhrabrijih, najborbenijih. Osim toga što pevaju, putuju, rade, izuzetne su majke i domaćice, sve me to pogađa jako, ali ne bih volela da se moje ćerke bave bilo čime što ima veze sa estradom - zaključila je ona, prenosi "Grand".

Autor: D. T.